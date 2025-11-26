Одна машина из норвежского пакета помощи на фронт не попала: какая именно

По сообщению Львовской областной военной администрации, автомобили без малейших задержек передадут в войска. Если конкретно, то машины поедут на Покровский и Харьковский участки фронта.

Поставка осуществила волонтерская организация из Норвегии Norsk Ukrainsk Støtteforening Trident (Норвежская ассоциация поддержки украинцев "Тризуб").

Норвежские донаты воюют с оккупантами

Волонтеры упомянутого сообщества собрали средства на благотворительных вечерах, продавая сувениры с украинской символикой, а также собирая донаты рядовых норвежцев, которые выделяли деньги из своих зарплат, пенсий и даже стипендий.

Техника различных марок и типов. На фото видно два Mercedes-Benz Sprinter разных годов выпуска и модификаций, фургон Renault Trafic, легковые автомобили Opel Corsa, Honda CR-V, Suzuki Grand Vitara. Об этих машинах редакция Авто24 уже писала не раз.

Машины не новые, но для боевых и транспортно-логистических задач пригодны. Фото: Львовская ОВА

Все для фронта, все для победы

Отметим, что автомобили долго в хабе не задержатся, поедут к бойцам Первого корпуса бригады НГУ "Азов”, 3-й штурмовой бригады, 5-й Слобожанской бригады НГУ "Скиф".

Техника отправится в войска вместе с доставленными в салонах грузами, в обновленном бытового и гигиенического назначения.

Что конкретно в салонах машин:

антидронные сетки;

медикаменты;

носилки;

окопные свечи;

теплая зимняя одежда;

спальники;

сухпайки.

Салоны автомобилей запакованы предметами быта и гигиены под самую завязку. Фото Львовская ОВА

Пожарные Норвегии порадовали хмельницких коллег

В пакете помощи также техника не куплена, а от конкретных дарителей. Одну машину к пакету помощи добавили норвежские пожарные: в депо тамошней пожарно-спасательной службы решили адресно направить автомобиль для коллег из спасательного отряда Хмельницкой области.

Автомобиль туда и отправится. Правда, кто является получателем подарочного автомобиля норвежских пожарных не упоминается, как и модель и марка.

Вероятно, это будет красный фургон Renault Trafic. Он единственный из транспортных средств имеет внешнюю маркировку в виде полосы из белых "шашечек". Именно такая бело-красная клетчатая полоса часто используется для маркировки служебных транспортных средств экстренных служб.

Видно, именно этот полосатый Renault Trafic порадует спасателей Хмельницкой области. Фото Львовская ОВА

Также на дверце со стороны пассажира видно эмблему. Вероятно, это логотип или символический знак тамошнего пожарного депо., что указывает на принадлежность к определенной службе спасения.

Кстати, еще одна машина в норвежской колонне поступила со двора рядового жителя города, который болеет за Украину. Она отправится на фронт в одно из подразделений.

Это не первая такая помощь от волонтеров Норвегии. Суммарно они передали уже 100 машин. Следующую партию автомобилей запланировали пригнать в декабре.