Чим затрамбували техніку для фронту норвезькі волонтери

За повідомленням Львівської обласної військової адміністрації, автомобілі без найменших затримок передадуть у війська. Якщо конкретно, то машини поїдуть на Покровську та Харківську ділянки фронту.

Постачання здійснила волонтерська організація з Норвегії Norsk Ukrainsk Støtteforening Trident (Норвезька асоціація підтримки українців "Тризуб").

Норвезькі донати воюють з окупантами

Волонтери згаданої спільноти зібрали кошти на благодійних вечорах, продаючи сувеніри з українською символікою, а також збираючи донати рядових норвежців, котрі виділяли гроші зі своїх зарплат, пенсій та навіть стипендій.

Техніка різних марок і типів. На фото видно два Mercedes-Benz Sprinter різних років випуску та модифікацій, фургон Renault Trafic, легкові автомобілі Opel Corsa, Honda CR-V, Suzuki Grand Vitara. Про ці машини редакція Авто24 уже писала не раз.

Машини не нові, але для бойових, транспортно-логістичних завдань придатні. Фото: Львівська ОВА

Все для фронту, все для перемоги

Зазначимо, що автомобілі довго в хабі не затримаються, поїдуть до бійців Першого корпусу бригади НГУ "Азов”, 3-ї штурмової бригади, 5-ї Слобожанської бригади НГУ "Скіф".

Техніка відправиться у війська разом з доставленими в салонах вантажами, в оновному побутового та гігієнічного призначення.

Що конкретно в салонах машин:

антидронові сітки;

медикаменти;

ноші;

окопні свічки;

теплий зимовий одяг;

спальники;

сухпайки.

Салони автівок запаковані предметами побуду та гігієни під саму зав'язку. Фото Львівська ОВА

Пожежники Норвегії порадували хмельницьких колег

В пакеті допомоги є також техніка не куплена, а від конкретних дарувальників. Одну автівку до пакета допомоги додали норвезькі пожежники: в депо тамтешньої пожежно-рятувальної служби вирішили адресно направити автомобіль для колег з рятувального загону Хмельниччини.

Автівка туди й відправиться. Щоправда, хто є отримувачем подарункового автомобіля норвезьких пожежників не згадується, як і модель та марка.

Ймовірно, це червоний фургон Renault Trafic. Він єдиний з транспортних засобів має зовнішнє маркування в вигляду смуги з білих "шашечок". Саме така біло-червона картата смуга часто використовується для маркування службових транспортних засобів екстрених служб.

Видно, саме цей смугастий Renault Trafic порадує рятувальників Хмельниччини. Фото Львівська ОВА

Також на дверцятах зі сторони пасажира видно емблему. Ймовірно, це логотип чи символічний знак тамтешнього пожежного депо., що вказує на належність до певної служби порятунку.

До речі, ще одна автівка в норвезькі колоні надійшла з обійстя рядового мешканеця міста, котрий вболіває за Україну. Вона відправиться на фронт до одного з підрозділів.

Це не перша така допомога від волонтерів Норвегії. Загалом передали уже 100 машин. Наступну партію автомобілів запланували пригнати у грудні.