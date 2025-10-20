Что будет делать спецтранспорт на базе Daewoo и Iveco в Харькове

Четыре автомобиля с крано-минипуляторными установками (КМУ) для АО "Харьковоблэнерго" приобретены за счет Фонда поддержки энергетики. Об этом говорится на странице энергоснабжающей кампании.

Пополнение автопарка вызвано ростом объема работ из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами прифронтовых энергообъектов. Грузовики с крано-манипуляторными установками помогут оперативно осуществлять выезды на поврежденные участки энергосетей и осуществлять ремонт.

Машины от разных производителей. В одном случае это – один из самых распространенных вариантов южнокорейского среднетоннажного грузовика Daewoo Dexen в исполнении Xen Carry и немного больше по грузоподъемности итальянский Iveco Eurocargo.

Daewoo Dexen уже дежурит неподалеку от передовой

Корейская Daewoo Dexen не очень часто попадает к энергетикам, хотя это довольно выносливая к плохим дорогам и надежная в эксплуатации серия транспорта для широкой линейки надстроек. Грузоподъемность каждой такой машины достигает до 6,99 т, но это рекомендованная производителем паспортная величина.

На вид маленький, а семь тонн груза легко везет что по асфальту, что грунтовке. Фото: Харьковоблэнерго

Небольшой бонус в том, что само шасси, подвеска с усиленной амортизационной системой и крепкой рамой, имеют неплохой запас прочности и это в определенной степени компенсирует случайную сверхурочную грузоподъемность.

В нише автомобиля с кабиной над двигателем стоит 3,8-литровый дизельный силовой агрегат Cummins мощностью 190 л.с, что для среднетоннажного автомобиля даже с определенным запасом потенциала.

Двигатель дополнен 6-ступенчатой механической коробкой ZF, хотя производитель может по желанию заказчика ставить 8-ступенчатого "робота".

На максимальном вылете 12 метров КМУ он может оперировать грузом массой 680 кг. Фото: Харьковоблэнерго

Грузчиков заменит КМУ Hiab

В версии Xen Carry имеет кран-манипулятор, который позволяет проводить погрузочно-разгрузочные работы.

По фото видно, что это шведский Hiab X-DUO 112. Он имеет грузовой момент 10,7 т, может работать с грузами массой до 4,5 тонны.

Как "итальянцы" будут защищать энергетику

Грузовик Iveco Eurocargo 180-280 в кругу транспортников имеет заслуженный авторитет – надежный, выносливый, экономичный. В прифронтовой зоне значение такой техники неоценимо.

Цифровой индекс в названии модели указывает на то, что этот среднетоннажник за цифрой "180" имеет полную массу около 18 тонн, а "280" – мощность двигателя примерно 280 л. с.

Как и в автокранах, КМУ имеет свой ОНК – ограничитель нагрузок защищает оператора установки от опрокидывания машины с грузом. Фото: Харьковоблэнерго

В закабинной нише бортового грузовика стоит кран-манипулятор Hyva HB 152 E2. Он мощнее КМУ на более легкой Daewoo Dexen. Его подъемный момент 13, 24 тм, а максимальный вылет двухсекционной стрелы достигает 8 м.

Грузоподъемность на максимальном вылете 8 м достигает 1620 кг, а на минимальном 2,45 м – 5405 кг. Оператора на операционных процессах подстрахует гидравлическая система защиты от перегрузки. Она блокирует движение крана при достижении 100% нагрузки.

В "Харьковоблэнерго" отметили, что такое исполнение грузовика будет способствовать логистическим задачам. В основном эти машины удобно использовать на перевозке трансформаторов, кабелей и другого энергетического оборудования.