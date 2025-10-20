Що робитиме спецтранспорт на базі Daewoo та Iveco у Харкові

Чотири автомобілі з крано-мініпуляторними установками (КМУ) для АТ "Харківобленерго" придбано коштом Фонду підтримки енергетики. Про це йдеться на сторінці енергопостачальної кампанії.

Поповнення автопарку спричинено зростанням обсягу робіт через постійні обстріли осійськими окупантами прифронтових енергооб'єктів. Вантажівки з крано-маніпуляторними установками допоможуть оперативно здійснювати виїзди на пошкоджені ділянки енергомереж та здійснювати ремонт.

Машини різних виробників. В одному випадку це – один з найпоширеніших варіантів південнокорейської середньотоннажної вантажівки Daewoo Dexen у виконанні Xen Carry та трохи більша за вантажністю італійська Iveco Eurocargo.

Daewoo Dexen вже чергує неподалік передової

Корейська Daewoo Dexen не дуже часто потрапляє до енергетиків, хоча це доволі витривала до поганих доріг та надійна в експлуатації серія транспорту для широкої лінійки надбудов. Вантажність кожної такої машини сягає до 6,99 т, але це рекомендована виробником паспортна величина.

На вигляд маленький, а сім тонн вантажу легко везе що по асфальту, що ґрунтівці. Фото: Харківобленерго

Невеличкий бонус в тому, що саме шасі, підвіска з підсиленою амортизаційною системою та міцною рамою, мають непоганий запас міцності й це певною мірою компенсує випадкову понаднормову вантажність.

В ніші автомобіля з кабіною над двигуном стоїть 3,8-літровий дизельний силовий агрегат Cummins потужністю 190 к.с, що для середньотоннажного автомобіля навіть з певним запасом потенціалу.

Двигун доповнено 6-ступеневою механічною коробкою ZF, хоча виробник може за бажанням замовника ставити 8-ступеневого "робота".

На максимальному вильоті 12 метрів КМУ він може оперувати вантажем масою в 680 кг. Фото: Харківобленерго

Вантажників замінить КМУ Hiab

У версії Xen Carry має кран-маніпулятор, який дозволяє проводити вантажно-розвантажувальні роботи.

З фото видно, що це шведський Hiab X-DUO 112. Він має вантажний момент 10,7 т, може працювати з вантажами масою до 4,5 тонни.

Як "італійці" енергетику захищатимуть

Вантажівка Iveco Eurocargo 180-280 в колі транспортників має впевнений авторитет – надійна, витривала, економічна. У прифронтовій зоні значення такої техніки неоціненне.

Цифровий індекс у назві моделі вказує на те, що цей середньотоннажник за цифрою "180" має повну масу близько 18 тонн, а "280" – то потужність двигуна приблизно 280 к. с.

Як і в автокранах, КМУ має свій ОНК – обмежувач навантажень захищає оператора установки від перекидання машини з вантажем. Фото: Харківобленерго

У закабінній ніші бортової вантажівки стоїть кран-маніпулятор Hyva HB 152 E2. Він потужніший від КМУ на легшій Daewoo Dexen. Його підіймальний момент 13, 24 тм, а максимальний виліт двосекційної стріли сягає 8 м.

Вантажність на максимальному вильоті 8 м сягає 1620 кг, а на мінімальному 2,45 м – 5405 кг. Оператора на операційних процесах підстрахує гідравлічна система захисту від перевантаження. Вона блокує рух крана при досягненні 100% навантаження.

У "Харківобленерго" зазначили, що таке виконання вантажівки сприятиме логістичним завданням. В основному ці машини будуть використовуватися на перевезенні трансформаторів, кабелів та іншого енергетичного обладнання.

Відтак покращаться терміни виконання аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах енергомереж та буде результативно оптимізовано виробничі процеси.