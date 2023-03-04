"Кто это сделал?!" и "Что теперь делать?" – две наиболее вероятных мысли в голове водителя, увидевшего, что его автомобиль за время пребывания на парковке был поврежден неизвестно кем. Из-за эмоций и нехватки времени вы можете в такой момент действовать неправильно, из-за чего потом потеряете немало средств и того же времени.

Итак, вы пришли к своей машине, которая ждала вас где-то на парковке, и увидели на ней свежие отметины от другого транспорта. Ваша конечная задача в такой ситуации – получить компенсацию за ремонт.

Случайное повреждение на парковке – в целом распространенный случай. И часто владелец поврежденной машины не находит никого рядом.

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Деньги можно получить:

Непосредственно от виновника на месте происшествия. Вроде бы идеальный вариант, но есть опасность, что стоимость ремонта потом окажется больше, а виновник уже "потерялся" вместе с вашей распиской, что вы к нему "претензий не имеете";

От своей страховой компании. Для этого необходимо иметь страховой полис КАСКО и развернуть всю процедуру оформления ДТП;

От страховой компании виновника ДТП. Если он имеет полис "автогражданки", это будет несложно, если нет – придется обращаться в Фонд защиты пострадавших МТСБУ;

От виновника происшествия по решению суда. Способ на тот случай, когда виновник не признает вины, он не очень надежный и не очень быстрый, но правильный по закону. Нужно будет вызвать полицию, оформить ДТП, пройти все мытарства судов и исполнительной службы, а потом дождаться денег.

Как видим, во всех случаях для успеха нужно найти человека, который задел вашу машину. Если в момент происшествия он скрылся с места происшествия, придется заниматься поиском. И начать его нужно как можно скорее и своими силами, даже если вы вызвали полицию: время здесь имеет решающее значение.

Важно определить стоимость нанесенного вам ущерба, чтобы принять правильное решение касательно обращения в страховую компанию.

Ищите свидетелей . Расспросите людей, которые есть вокруг – водителей в соседних машинах, мамочек с колясками, бабушек у подъездов, детей на площадке;

Камеры . Возможно, рядом есть камеры: на соседних домах, на входе в подъезд, на ближайшем кафе, магазине, мастерской и т.п.;

Видеорегистраторы . Возможно, кто-то из водителей, находящихся сейчас рядом с местом происшествия и имеющих видеорегистратор, двигался рядом с вашей машиной именно тогда, когда ее кто-то задел;

Помощь полиции . Если будет решено вызвать патрульных (об этом ниже), полиция тоже может помочь вам. Например, если у водителя-виновника по какой-то причине сегодня неудачный день и он попадется полиции еще где-то, на нем могут найти и “отпечаток” вашего бампера.

Обломки и осколки. Если удар был ощутимым, рядом с вашей машиной могут остаться фрагменты чужой фары, поворотника, радиаторной решетки, молдинга и т.д. Проследите, чтобы до прибытия полиции они не потерялись, или сами попытайтесь определить, какой модели они могли бы принадлежать.

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Полиция, страховая, рихтовщик

Важное действие, которое нужно совершить на месте происшествия – определить ориентировочную стоимость ремонта, который вас ждет. Если она не больше франшизы по вашему полису КАСКО (если он есть, конечно), то, возможно, беспокоить страховую компанию не стоит.

Во многих дворах сейчас есть видеокамеры, записи с которых могут помочь найти виновника ДТП, сразу покинувшего его место.

Но отметим, что точно определить стоимость ремонта непросто, поэтому либо не рискуйте, либо обратитесь за консультацией к знакомому мастеру по кузовному ремонту. Да, обычно эти мастера избегают оценивать повреждения по телефону или фото. Но выясните хотя бы общий прайс на конкретные работы: покраска одной детали, пайка 1 см бампера, демонтаж одной двери.

Если найдется второй участник происшествия, оформить ДТП можно по европротоколу, тогда вызвать полицию не нужно.

Чтобы этого не произошло

Конечно, от нелогичных случайностей никто не застрахован, но тем не менее вероятность (и без того небольшую!) того, что вашу машину кто-нибудь заденет на парковке, можно уменьшить. Есть несколько простых подсказок:

Не оставляйте машину в узких местах, в поворотах, там, где водители часто маневрируют;

Избегайте парковки там, где часто появляется тяжелая крупногабаритная техника – фуры, трейлеры, автобусы.

Не оставляйте свой автомобиль в безлюдном месте в течение длительного времени, здесь его могут повредить с корыстными намерениями;

Каждый раз, возвращаясь к машине на парковке, осматривайте ее снаружи. Если вы обнаружите новые повреждения уже не на месте происшествия, то найти виновника и уладить дело с компенсацией будет труднее.

Пустяковая на вид царапина на самом деле может оказаться повреждением, устранение которого требует средств, времени и высокой квалификации исполнителя.

Рекомендация Авто 24

Часто жильцы многоэтажек не уделяют должного внимания настройкам системы тревоги охранной системы своей машины. Мол, какой в этом смысле, я все равно с пятого этажа не успею добежать, чтобы задержать злоумышленника. И тем не менее, настройте датчики охранной системы так, чтобы она срабатывала при не очень грубых толчках. Даже если вы не успеете догнать виновника при срабатывании "сигналки", вы можете увидеть марку и модель машины, зацепившей вашу.

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