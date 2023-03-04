“Хто це зробив?!” та “Що тепер робити?” – дві найбільш ймовірні думки у голові водія, який побачив, що його автомобіль за час перебування на парковці був пошкоджений невідомо ким. Через емоції та брак часу ви можете в такий момент діяти неправильно, через що потім втратите чимало коштів та того ж таки часу.

Отже, ви прийшли до своєї машини, яка чекала на вас десь на парковці, і побачили на ній свіжі відмітини від іншого транспорту. Ваше кінцеве завдання в такій ситуації – отримати компенсацію за ремонт.

Випадкове пошкодження на парковці – в цілому поширений випадок. І доволі часто власник пошкодженої машини не знаходить нікого поруч.

Читайте також: Що робити, коли потрапив в аварію: алгоритм дій від поліції

Гроші можна отримати:

Безпосередньо від винуватця на місці пригоди. Наче ідеальний варіант, але є небезпека, що вартість ремонту потім виявиться більшою, а винуватець вже “загубився” разом з вашою розпискою, що ви до нього “претензій не маєте”;

Від своєї страхової компанії. Для цього потрібно мати страховий поліс КАСКО та розгорнути всю процедуру оформлення ДТП;

Від страхової компанії винуватця. Якщо він має поліс “автоцивілки”, це буде нескладно, якщо ні – доведеться звертатись до Фонду захисту потерпілих МТСБУ;

Від винуватця пригоди за рішенням суду. Спосіб на той випадок, коли винуватець не визнає провини, він не дуже певний і дуже нешвидкий, але цілком правильний за законом. Потрібно буде викликати поліцію, оформити ДТП, пройти всі митарства судів та виконавчої служби, а тоді дочекатись нарешті грошей.

Як бачимо, в усіх випадках для успіху потрібно знайти людину, яка зачепила вашу машину. Якщо в момент пригоди вона втекла з місця події, доведеться займатися пошуком. І розпочати його якомога скоріше і власними силами, навіть якщо ви викликали поліцію: час тут має вирішальне значення.

Важливо визначити вартість завданого вам збитку, щоб прийняти правильне рішення щодо звернення до страхової компанії.

Шукайте свідків . Розпитайте людей, які є навколо – водіїв у сусідніх машинах, матусь з колясками, бабусь біля під’їздів, дітей на майданчику;

Камери . Можливо, навколо є камери: на сусідніх будинках, на вході в під’їзд, на найближчій кав’ярні, магазині, майстерні тощо;

Відеореєстратори . Можливо, хтось з водіїв, що перебувають зараз поряд з місцем пригоди і мають відеореєстратор, рухалися поряд з вашою машиною саме тоді, коли її хтось зачепив;

Допомога поліції . Якщо буде вирішено викликати патрульних (про це нижче), поліція теж може допомогти вам. Наприклад, якщо у водія-винуватця з якоїсь причини сьогодні невдалий день і він потрапить до рук поліції ще десь, на ньому можуть знайти і “відбиток” вашого бампера.

Уламки та осколки. Якщо удар був відчутним, біля вашої машини можуть залишитися фрагменти чужої фари, поворотника, решітки радіатора, молдинга тощо. Прослідкуйте, щоб до прибуття поліції вони не загубилися, або самі спробуйте визначити, якій моделі вони могли б належати.

Читайте також: Як пофарбувати авто з балончика

Поліція, страхова, рихтувальник

Важлива дія, яку треба здійснити на місці пригоди – визначити орієнтовну вартість ремонту, який на вас чекає. Якщо вона не більше франшизи за вашим полісом КАСКО (коли він є, звісно), то можливо, турбувати страхову компанію не варто.

В багатьох дворах зараз є відеокамери, записи з яких можуть допомогти знайти винуватця ДТП, який відразу покинув його місце.

Але зазначимо, що точно визначити вартість ремонту непросто, тому або не ризикуйте, або зверніться за консультацією до знайомого майстра з кузовного ремонту. Зазвичай ці майстри уникають оцінювати пошкодження за телефоном або за фото. Але з’ясуйте хоча б загальний прайс на конкретні роботи: фарбування однієї деталі, пайка 1 см бампера, демонтаж одних дверей.

Якщо знайдеться другий учасник пригоди, оформити ДТП можна за європротоколом, тоді викликати поліцію сенсу немає.

Щоб цього не сталося

Звісно, від нелогічних випадковостей ніхто не застрахований, але ймовірність (і без того невелику!) того, що вашу машину хтось зачепить на парковці, можна зменшити. Є кілька простих підказок:

Не залишайте машину у вузьких місцях, в поворотах, там, де водії часто маневрують;

Уникайте пакування там, де часто з’являється важка великогабаритна техніка – сміттєвози, фури, трейлери, автобуси.

Не залишайте свій автомобіль у безлюдному місці протягом тривалого часу, тут його можуть пошкодити для крадіжки якихось речей чи деталей;

Щоразу, повертаючись до машини на парковці, оглядайте її зовні. Якщо ви знайдете нові пошкодження вже не на місці події, то знайти винуватця і владнати справу з компенсацією буде важче.

Дріб`язкова на вигляд подряпина насправді може виявитися пошкодженням, усунення якого потребує коштів, часу і високої кваліфікації виконавця.

Рекомендація Авто 24

Часто мешканці багатоповерхівок не надають належної уваги налаштуванням системи тривоги своєї охоронної системи. Мовляв, який у тому сенс, я все одно з п’ятого поверху не встигну добігти, щоб затримати зловмисника. Але все одно налаштуйте датчики охоронної системи так, щоб вона спрацьовувала при не дуже грубих поштовхах. Навіть якщо ви не встигнете наздогнати винуватця при спрацюванні “сигналки”, ви можете побачити марку та модель машини, яка зачепила вашу.

Читайте також: Кузовний ремонт: ціни на рихтовку