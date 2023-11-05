В канцелярии Верховной Рады зарегистрировали законопроект о дальнейшей судьбе заброшенных и забытых на улицах, дворах и проездах транспортных средств.

Документ на рассмотрение парламента подготовил депутат от фракции “Слуги народа” Сергей Гривко. Если законопроект №10204 от 31 октября с. г. пройдет голосование большинством, то Гражданский кодекс Украины дополнится новой статьей 335-1.

Новая статья, пишет delo.ua, определяет понятие бесхозного транспорта как фактически не имеющего владельца или владелец которого неизвестен (независимо от наличия записи о владельце в Едином государственном реестре транспортных средств).

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Обещанного три года ждут

Подтверждением отсутствия или неизвестности владельца транспорта должен стать факт нахождения ТС на объекте благоустройства населенного пункта в неподвижном состоянии не менее трех лет.

Как известно, объектом благоустройства в Украине определены улицы, дороги, проезды, площади, парки, пляжи, кладбища, придомовые территории, территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории.

Если такое авто и не загораживает или не усложняет проезд, то он безосновательно из года в год занимает парковочное место того транспорта, который ежедневно в пользовании. Фото: point.md

Если авто в неподвижном состоянии находится в течение шести месяцев и больше, информация о владельце отсутствует, то балансодержатель соответствующего объекта должен будет составить акт установленного образца.

Далее по процедуре руководитель балансодержателя территории письменно уведомляет районную администрацию об обнаруженном факте бесхозного автомобиля, трактора, прицепа (комбайна, лодки, катера, самолета, танка, бронетранспортера или НЛО) и прикладывает к служебному письму оригинал акта.

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Распоряжением председателя РГА в течение десяти со дня регистрации уведомления и акта создается комиссия по выявлению владельца заброшенной/оставленной машины. В состав комиссии вводятся представители РГА, балансодержателя и местного отделения полиции.

А эта ГАЗ-21, занимавшая большую часть тротуара, мозолила глаза на улице 10 апреля в Одессе. Фото: мэрия Одессы

Так выглядит это место без Волги. Скриншот Авто24 из Google Maps

В течение трех месяцев комиссия должна разыскать владельца и уведомить его о необходимости убрать транспортное средство с соответствующей территории (направление письма, в том числе электронного, подача объявления в газетах и другие средства коммуникации).

"Взято на учет" будет без охраны

Если владельца разыскать не удалось или тот просто не получил уведомление или игнорирует требование, на транспорте должны установить табличку "Заброшенное имущество. Взято на учет". Каждые полгода комиссия должна составлять акт о нахождении машины в заброшенном состоянии. И так в течение трех лет.

Если через три года с первой даты составления акта собственник/хозяин не появится, то такой транспорт приобретет статус бесхозного. Тогда райгосадминистрация должна будет изъять ТС и провести электронный аукцион по его продаже.

Процедура по найденным внутри вещам также прописана. Они передаются на хранение в полицию. Продажу с аукциона бесхозного транспортного средства предлагается признать юридическим действием и это должно быть основанием для внесения информации о новом владельце в госреестр транспорта.

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Автор законопроекта также предлагает райадминистрации вырученные от продажи бесхозного ТС средства положить на депозит в банке и ежегодно доходы с него перечислять в государственный и местный бюджеты в равных долях. Если через десять лет владелец/хозяин машины так и не появится, то сумма по депозиту должна быть поровну распределена между этими бюджетами.

И овцы целы, и волки сыты

В редакции Авто24 на появление такого законопроекта отреагировали неоднозначно, поскольку здесь много непонятного, неоправданного и бюрократического. Первое и основное: если через полгода владелец не появился, то почему следует ждать три года и каждые шесть месяцев переписывать акт, обновлять таблички?

И все это время такое транспортное средство будет стоять где-то в проезде, ограничивая движение транспорта, мешая работе снегоуборочной техники, проезду карет скорой помощи, автомобилей пожарно-спасательной службы. С другой стороны, такой автохлам безосновательно занимает парковочное место во дворе, которых и так мало.

Наконец, на это нужно отрывать от более важной работы как минимум трех работников на посещение авто и составления акта, работу которых громады оплачивают из своего кармана и госбюджета.

Эту бы "копейку" нашим ребятам из Винницы, которые делают из старых "Жигулей" отличные баги для ВСУ. Фото из открытых источников

Если в Украине существует процедура перемещения авто на штрафплощадку за неправильную парковку на улице или площади, то гораздо практичнее было бы одним небольшим пунктом дополнения к новой статье Гражданского кодекса Украины разрешить переместить бесхозное транспортное средство куда-нибудь в закоулки хозяйственного двора того же балансодержателя.

В свое время подобную практику планировала начать мэрия Одессы. Там еще до войны сделали паспортизацию подержанных автомобилей, которые занимали парковочные места и мешали проезду карет скорой помощи и пожарных машин. Их планировалось принудительно вывезти силами КП "Одестранспарксервис".

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Этот пример стоит распространения, в т.ч. узаконивания таких действий. В таком случае улица, двор или проезд будут чистыми для движения, где-то освободится парковочное место, а вывезенная на хранение техника будет находиться в зоне охраны балансодержателя или другой коммунальной структуры громды. А дальше через три года уже можно проводить действия по вышеописанной процедуре.

Псевдоэстетика дворового благоустройства от таких “мемориальных объектов” в наших городах зашкаливает. Коммунальным службам парковки этот автохлам вывозить и хранить за свой счет не выгодно – там хозрасчет, а управляющим компаниям к этой авторухляди также нет дела... Фото из открытых источников