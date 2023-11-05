У канцелярії Верховної Ради зареєстрували законопроєкт щодо подальшої долі покинутих і забутих на вулицях, дворах і проїздах транспортних засобів.

Документ на розгляд парламенту підготував депутат від фракції "Слуги народу" Сергій Гривко. Якщо законопроект №10204 від 31 жовтня ц. р. пройде голосування більшістю, то Цивільний кодекс України доповниться новою статтею 335-1.

Нова стаття, пише delo.ua, визначає поняття безгоспного транспорту як такого, що фактично не має власника або власник якого невідомий (незалежно від наявності запису про власника в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів).

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Обіцяного три роки ждуть

Підтвердженням відсутності або невідомості власника транспорту має стати факт перебування ТЗ на об'єкті доброустрою населеного пункту в нерухомому стані протягом не менше трьох років.

Як відомо, об'єктом благоустрою в Україні визначено: вулиці, дороги, проїзди, площі, парки, пляжі, цвинтарі, прибудинкові території, території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території.

Якщо таке авто й не загороджує чи не ускладнює проїзд, то воно безпідставно з року в рік займає паркувальне місце того транспорту, який щоднини в користуванні. Фото: point.md

Якщо авто у нерухомому стані перебуває протягом шести місяців і більше, інформація про власника відсутня, то балансоутримувач відповідного об'єкта повинен буде скласти про це акт встановленого зразка.

Далі за процедурою керівник балансоутримувача території письмово повідомляє районну адміністрацію про виявлений факт безгоспного автомобіля, трактора, причепа (комбайна, човна, катера, літака, танка, бронетранспортера чи НЛО) й прикладає до службового листа оригінал акту.

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Розпорядженням голови РДА протягом десяти з дня реєстрації повідомлення та акту створюється комісія з виявлення власника занедбаної/покинутої машини. До складу комісії вводяться представники РДА, балансоутримувача та місцевого відділка поліції.

А ця ГАЗ-21, що займала більшу частину тротуару, мозолила очі на вулиці 10-го Квітня в Одесі. Фото: мерія Одеси

Так виглядає це місце без “Волги”. Скриншот Авто24 з Google Maps

Протягом трьох місяців комісія має розшукати власника та повідомити його про необхідність прибрати транспортний засіб з відповідної території (направлення листа, у тому числі електронного, подача оголошення в газетах та інші засоби комунікації).

"Взято на облік" буде без охорони

Якщо власника розшукати не вдалося чи той просто не отримав сповіщення або ж ігнорує вимогу, на транспорті мають встановити табличку "Занедбане майно. Взято на облік". Кожні півроку комісія має складати акт про перебування машини в занедбаному/покинутому стані. І так протягом трьох років.

Якщо через три роки від першої дати складання акта власник/господар не з’явиться, то такий транспорт набуде статусу безхазяйного/безгоспного. Тоді райдержадміністрація повинна буде вилучити ТЗ та провести електронний аукціон із його продажу.

Процедура щодо знайдених всередині речей також прописана. Вони передаються на зберігання до поліції. Продаж з аукціону безгоспний транспортний засіб пропонується визнати юридичною дією і це має бути підставою для внесення інформації про нового власника до держреєстру транспорту.

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Автор законопроекту також пропонує райадміністрації вторговані від продажу безгоспного ТЗ кошти покласти на депозит у банку і щорічно доходи з нього перераховувати до державного та місцевого бюджетів у рівних долях. Якщо через десять років власник/господар машини так і не з'явиться, то сума з депозиту має бути порівну розподілена між цими бюджетами.

І віці цілі, і вовки ситі

У редакції Авто24 на появу такого законопроєкту зреагували неоднозначно, оскільки тут багато незрозумілого, невиправданого та бюрократичного. Перше й основне: якщо через півроку власник не з’явився, то чому слід чекати три роки й кожні шість місяців переписувати акт, поновлювати таблички?

І весь цей час такий транспортний засіб буде стояти десь у проїзді, обмежуючи рух наявного транспорту, заважаючи роботі снігоприбиральної техніки, проїзду карет швидкої допомоги, автомобілям пожежно-рятувальної служби. З іншого боку, такий автомотлох безпідставно займає паркувальне місце у дворі, яких і так мало.

Зрештою, на це потрібно відривати від більш важливої роботи як мінімум трьох працівників для походеньок на відвідини авто й складання акту, роботу яких громади оплачують зі своєї кишені та держбюджету.

Цю б “копійку” та нашим би хлопцям із Вінниці, які роблять зі старих “Жигулів” чудові багі для ЗСУ. Фото з відкритих джерел

Якщо в Україні існує процедура переміщення авто на штрафмайданчик за неправильне паркування на вулиці чи площі, то значно практичніше було б одним невеличким пунктом доповнення до нової статті Цивільного кодексу України дозволити перемістити безгоспний транспортний засіб десь на закутки господарського двору того ж балансоутримувача.

Свого часу подібну практику планувала розпочати мерія Одеси. Там ще до війни зробили паспортизацію старих та покинутих напризволяще автомобілів, що займали місця для паркування та заважали проїзду карет швидкої допомоги й пожежних машин. Їх планувалося примусово вивезти силами КП "Одестранспарксервіс".

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Той приклад вартий поширення, в т.ч. узаконення таких дій. У такому разі вулиця, двір чи проїзд будуть чистими для руху, десь звільниться паркувальне місце, а вивезена на зберігання техніка перебуватиме у зоні охорони балансоутримувача чи іншої комунальної структури громади. А далі через три роки вже можна проводити дії за описаною вище процедурою.

Псевдоестетика дворового доброустрою від таких “меморіальних об'єктів” у наших містах зашкалює. Комунальним службам паркування цей непотріб вивозити й зберігати за власний кошт не вигідно – там госпрозрахунок, а керуючим компаніям до цього автомотлоху також діла немає... Фото з відкритих джерел