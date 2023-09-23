Если вы уважаете себя, то уважайте того, кому доверили чинить свой автомобиль. От вас на СТО, в сервисном центре или в автомастерской ждут не советов, а краткого описания проблемы. И здесь вы должны быть мудрыми, поскольку есть вещи, которые вы должны и… не должны говорить вашему механику.

Обычный рядовой механик является профессионалом своего дела. К нему следует относиться так же, как к своему врачу. Главное, будьте честны и откровенны, если вы ожидаете этого от вашей ремонтной мастерской.

Хорошо, когда механик уже проверен временем. Когда вы впервые попали к такому специалисту, то здесь уже все зависит от везения и от того, как вы себя поведете.

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Во всяком случае, знайте: люди этой профессии имеют многолетний опыт, знания и ценят уважение за свой тяжелый труд. Итак, будьте осторожны и знайте, что говорить, а что нет.

Не стесняйтесь быть любознательными, особенно в вопросах целесообразности ремонта, его продолжительности, гарантий, цен на услуги. Фото: autoily.com

Вопросы, которые следует задать перед началом работы:

Нужен ли этот ремонт?

Какова будет общая стоимость?

Есть ли альтернативы этому ремонту?

Что произойдет, если я не сделаю этот ремонт?

Предоставляете ли вы гарантии на свою работу?

На что распространяется гарантия?

Как долго действует гарантия?

Сколько будет продолжаться ремонт?

Могу ли я увидеть проблемную зону на моем автомобиле?

Вы позвоните мне с новостями?

Следует затронуть тему замены запчасти. Здесь важно знать тип деталей (новых, старых, отреставрированных), используемых при ремонте, как это может повлиять на стоимость и производительность автомобиля. Каждый тип запчасти имеет свои плюсы и минусы, и правильный выбор часто зависит от конкретного ремонта, а также возраста и состояния вашего автомобиля.

Не стесняйтесь узнать разницу между новыми и подержанными запасными частями или других альтернативных деталей. Иногда выбор подержанных или вторичных запчастей может сэкономить деньги без ущерба для качества.

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После завершения ремонта не лишне спросить о том, какое обслуживание потребует ремонт в будущем. Здесь удивительного ничего нет, поскольку некоторые ремонты в дальнейшем нуждаются в обслуживании. Такие знания помогут вам поддерживать автомобиль в хорошем состоянии.

Женщины иногда могут приятно удивить своими вопросами и тогда механика не остановить – расскажет, покажет и кучу советов сделает. Фото: autotrainingcentre.com

Если вы спросите, как можно предотвратить повторение этой проблемы, то вы приятно удивите механика и он здесь покажет свою осведомленность на все сто: люди этой профессии любят, когда прислушиваются к их советам. Эти подсказки помогут предотвратить будущие проблемы.

Чего не стоит говорить механику:

Не указывайте механику, что делать и не диагностируйте проблему самостоятельно. Просто объясните суть проблемы, опишите симптомы, а механик уже сделает выводы.

Если вам нужно проверить что-либо конкретное, расскажите об этом. То, что ваш автомобиль прибыл на техническое обслуживание, не означает, что каждый отдельный компонент вашего автомобиля будет проверен и протестирован.

Если у вас возникла конкретная проблема, которую вы хотели бы исследовать, укажите механику, где она находится на автомобиле, или езжайте с ним, чтобы услышать подозрительный шум.

Никогда не говорите механику "делайте все, что нужно".

Что касается последнего, то вы должны понять: если бы там сделали "все, что нужно" для вашего автомобиля, то вы потом вместо запланированных 4500 гривен получите счет на 14500 гривен. Но тогда не скулите, поскольку вы сами дали разрешение делать "все, что нужно".

Вот такой вид владелец авто, который позволил делать "все, что нужно", а затем получил калькуляцию на выполненные работы для оплаты. Фото: mechanicbase.com

Так что не стесняйтесь расставить все точки над "i". Во-первых, еще раз убедитесь, что механик знает, по какой причине автомобиль пригнали в мастерскую. Во-вторых, если вам предварительно не озвучили стоимость, попросите его позвонить вам еще до ремонта и сообщить, сколько это будет стоить и согласовать ремонт по указанной цене.

Важно, чтобы механик связался с вами для получения одобрения, когда он обнаружит основную причину или что-то побочное. Таким образом, вы контролируете и осознаете связанные с этим расходы.

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Если вы ничего не знаете о машинах, то не распространяйтесь об этом при механике. Ему не нужно озвучивать ваше знание или не знание в этой сфере.

Если механик говорит, что эта шишка на шине или порез несут угрозу, то следует прислушиваться и не откладывать замену на потом. Фото: motorhills.com

И не надо говорить механику, что он не найдет ничего плохого в вашей машине, поскольку она еще совсем новая. "Новая" означает сразу с пола дилерского центра, а не с пробегом.

Google – отличный инструмент, но никогда не говорите механику, что вы искали в Google проблему, нашли и теперь они должен эту проблему устранить. Пусть профессиональный механик выполняет свою работу.

Не предлагайте приобрести и принести собственные запчасти на установку, если вам это не предложат. Знайте: мастерская живет по вашим визитам, она должна оплачивать накладные расходы, зарплату, налоги и несет много других затрат.

Не забывайте: ваш механик не будет работать быстрее, если вы нетерпеливо путаетесь рядом и отвлекаете разговорами. Лучше посидите это время где-нибудь за чашечкой кофе или дома почитайте газету и ждите звонка, что ремонт окончен.

Никогда не предлагайте заплатить механику до завершения работы.

Не забудьте задать вопрос, какие способы оплаты будут приняты, прежде чем оставить автомобиль в мастерской.

Следует знать неписаное правило: нет смысла жаловаться на работу механика, если вы не дали ему шанса исправить ситуацию.

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И еще одно и важное. Механики гордятся своей работой и дорожат репутацией. Если их ремонтом будет недоволен один-два человека, то завтра об этом будет знать два-три десятка потенциальных клиентов. Услышав о некачественном ремонте, обмане или завышенных ценах, они пойдут в соседнюю СТО или автомастерскую.

Помните, что знание – это сила, когда речь идет о ремонте автомобиля. Чем больше вы проинформированы, тем лучше решения вы совместно с механиком примете для автомобиля.

Итак, делайте ставку на дипломатию, уважение к ремонтникам, доверяйте им, но при этом будьте осторожны. Фото: mechanicanswer.com