Что известно о преемнике Sandero Stapway

Как передает Carscoops, имя будущей модели еще не раскрыли. Сообщается, что автопроизводитель хочет, чтобы новинка повторила успех Duster. В отличие от Sandero Stepway, который является хэтчбеком с повышенным клиренсом, безымянный автомобиль будет кроссовером.

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Вероятно, длина модели не будет превышать 4150 мм. Для сравнения, новый Duster имеет 4343 мм в длину. Кроме этого, Dacia уже подтвердила, что готовит больший внедорожник Bigster, который появится в 2025 году. Недавно шпионы поделились фотографиями тестового прототипа трехрядного внедорожника.

Renault Duster

Будущая модель станет конкурентом недавно представленных Fiat Grande Panda и Citroen C3 и вероятно, будет базироваться на архитектуре Renault Group CMF-B, которая лежит в основе Sandero, Sandero Stepway, Logan, Jogger и Duster.

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В конце концов, ту же модульную платформу будет использовать внедорожник Bigster. Ожидается, что меньшая модель получит версии с ДВС, LPG и гибридные установки. Не исключено появление полностью электрической версии.