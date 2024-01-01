Що відомо про наступника Sandero Stapway

Як передає Carscoops, ім’я майбутньої моделі ще не розкрили. Повідомляється, що автовиробник хоче, аби новинка повторила успіх Duster. На відміну від Sandero Stepway, який є хетчбеком з підвищеним кліренсом, безіменний автомобіль буде кросовером.

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Ймовірно, довжина моделі не перевищуватиме 4150 мм. Для порівняння, новий Duster має 4343 мм у довжину. Окрім цього, Dacia вже підтвердила, що готує більший позашляховик Bigster, який з’явиться в 2025 році. Нещодавно шпигуни поділились фотографіями тестового прототипу трирядного позашляховика.

Renault Duster

Майбутня модель стане конкурентом нещодавно представлених Fiat Grande Panda та Citroen C3 і ймовірно, базуватиметься на архітектурі Renault Group CMF-B, яка лежить в основі Sandero, Sandero Stepway, Logan, Jogger і Duster.

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Зрештою, ту саму модульну платформу використовуватиме позашляховик Bigster. Очікується, що менша модель отримає версії з ДВЗ, LPG та гібридні установки. Не виключена поява повністю електричної версії.