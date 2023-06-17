Список необходимых в автомобиле вещей закреплен в Правилах дорожного движения.

В разделе 31.4 ПДД перечислены требования, в соответствии с которыми эксплуатация легкового автомобиля может быть запрещена.

За отсутствие некоторых предметов можно получить штраф полиции или даже лишиться водительского удостоверения, предупреждает Дорожный Адвокат.

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Отсутствуют или не работают стеклоочистители (31.4.4.а ПДД)

Очистка ветрового стекла от осадков и грязи необходима для обеспечения хорошей видимости водителя. Отсутствие или неисправность стеклоочистителей может стать причиной ограниченной видимости и опасности на дороге.



Зеркало заднего вида (31.4.7.а ПДД)

Зеркал заднего вида в современных автомобилях как минимум три (в грузовиках больше) – салонное и два боковых. В фургонах без заднего окна салонного зеркала может не быть. Отсутствие какого-либо заднего зеркала затрудняет обзор ситуации сзади и может привести к опасным ситуациям на дороге.

Не работает звуковой сигнал (31.4.7.б ПДД)

Звуковой сигнал используется для предупреждения и оповещения других участников дорожного движения. Отсутствие рабочего сигнала приводит к утрате возможности эффективно общаться с другими водителями на дороге. Это может создать риск возникновения аварийных ситуаций и нарушить всеобщую безопасность на дороге.

Не работают спидометр или одометр (31.4.7.г ПДД)

Спидометр и одометр являются важными приборами для контроля скорости и расстояния, пройденного автомобилем. Отсутствие их работы затрудняет оценку скорости движения и может привести к несоблюдению допустимых ограничений скорости, что представляет угрозу безопасности на дороге.

Отсутствует бампер или заднее защитное устройство (31.4.7.е ПДД)

Бампер и заднее защитное устройство (у грузовиков и прицепов) выполняют важную функцию защиты автомобиля при столкновении. Отсутствие этих элементов повышает риск травм пешеходов и других участников дорожного движения во время ДТП.

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Брызговики (31.4.7.е ПДД)

Фартуки против грязи и брызговики служат для того, чтобы грязь, вода и камни не поднимались от колес и не разбрызгивались на свою и другие машины. Отсутствие этих элементов может привести к загрязнению дороги, уменьшению видимости и созданию опасности для других водителей.

Медицинская аптечка определенного типа ТС (31.4.7.есть ПДД)

Медицинская аптечка является обязательным элементом безопасности в пути. В случае аварии или необходимости в медицинской помощи, она может спасти жизнь. Отсутствие или неполная комплектность медицинской аптечки усложняет возможность оказать первую помощь в случае несчастного случая, угрожающего жизни.

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Знак аварийной остановки (31.4.7. ПДД)

Знак аварийной остановки необходим для предупреждения других водителей о неисправности или нештатной ситуации с автомобилем. Отсутствие этого знака может привести к недостаточной информированности других водителей о вашей проблеме и создать риск дорожно-транспортного происшествия.

Работоспособный огнетушитель (31.4.7.есть ПДД)

Огнетушитель является важным средством борьбы с пожарами в пути. Отсутствие работоспособного огнетушителя приводит к невозможности быстро реагировать на угрозу возгорания и спасти свою и чужую жизнь или имущество.

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Ремни безопасности или подголовники (31.4.7.ж ПДД)

Ремни безопасности и подголовники являются основными средствами защиты пассажиров в аварийной ситуации. Отсутствие этих средств может привести к серьезным травмам или смерти при столкновении.

Ответственность

Согласно ч.1 ст.121 КУоАП управление транспортным средством с техническими неисправностями, с которыми эксплуатация его запрещается, предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн.

Согласно ч.1 ст.121 КУоАП управление транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеющее неисправности, предусмотренные частью первой настоящей статьи, или техническое состояние и оборудование которого не отвечают требованиям стандартов, ПДД и технической эксплуатации, предусматривает взыскание штрафа в размере 680 грн.

Повторное в течение года совершение любого из вышеперечисленных нарушений предполагает наложение штрафа в размере от 850 до 1700 грн. При этом водителя дополнительно будет лишено права управления транспортными средствами на срок от 3-х до 6 месяцев.

Помните, что нарушение этих требований может привести к штрафам или лишению права управления. Но главное – это ваша личная безопасность и безопасность окружающих. Будьте ответственными водителями и сохраните жизнь на дороге.