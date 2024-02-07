Довольно часто на спортивных авто можно увидеть логотип GT, однако мало кто знает почему именно эти две буквы выбрали для обозначения автомобилей определенного класса.

Буквы GT означают "Gran Turismo" на итальянском, или "Grand Touring" на английском. Термин Gran Turismo обычно принадлежит машинам, которые заполняют нишу между роскошными и спортивными автомобилями. Такие авто должны побуждать водителя к активной езде, но одновременно оставаться достаточно комфортными для долгих путешествий.

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Это означает, что автомобилю класса Gran Turismo нужна более высокая производительность, чем имеет типичный дорожный автомобиль. Однако, кроме увеличенной мощности, он также должен иметь тормоза и управляемость спортивного авто.

Класс GT требовал от авто все еще оставаться обычным серийным дорожным автомобилем, поэтому инженерам приходилось часто думать над тем, как обеспечить автомобиль управляемостью и мощностью спортивного авто и при этом не превратить его в настоящий спорткар.

Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo 1929 года

Первым автомобилем класса Gran Turismo стала знаменитая Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo 1929 года. Этот двухдверный автомобиль старой школы задал тренд на последующие десятилетия. Однако, позже, в послевоенные годы, инженеры дошли до того, что определение GT стоит расширить. После этого авто класса Gran Turismo имели задний ряд в салоне, а также багажник – достаточно большой для перевозки багажа.

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Ниша автомобилей Gran Turismo возникла, чтобы удовлетворить потребности состоятельных клиентов, которые хотели иметь автомобиль способный с комфортом проехать сотни км по шоссе, и одновременно достичь первой сотни км/ч достаточно резво.

Ferrari GTO

В 1960-70-х годах GT начал терять свое традиционное значение. Логотип появился на знаменитом гоночном автомобиле Ford GT40, хотя тот не имел ничего общего с турингом. Позже Ferrari представила модель GTO (Gran Turismo Omologato) - также гоночный автомобиль, который должен был быть выпущен в небольшой партии серийных авто, чтобы прототип допустили к соревнованиям.

Ford Mustang GT

Впоследствии значок GT начал появляться как обозначение уровня комплектации. Например, Ford Mustang GT является одним из первых автомобилей, о котором многие люди, вероятно, подумают, когда слышат название GT. Сегодня GT может означать почти все, хотя есть некоторые транспортные средства, которые продолжают придерживаться классического определения термина Gran Turismo.

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Audi e-tron GT и Bentley Continental GT - безусловно, подходят под истинное определение этих букв. Даже Kia продолжает традицию со спортивными комплектациями GT как для компактного Forte, так и для полностью электрического EV6.