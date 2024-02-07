Досить часто на спортивних авто можна побачити логотип GT, проте мало хто знає чому саме ці дві літери обрали для позначення автомобілів певного класу.

Літери GT означають “Gran Turismo” італійською, або “Grand Touring” англійською. Термін Gran Turismo зазвичай належить машинам, що заповнюють нішу між розкішними та спортивними авто. Такі автомобілі мають спонукати водія до активної їзди, але водночас залишатись достатньо комфортними для довгих подорожей.

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Це означає, що автомобілю класу Gran Turismo потрібна вища продуктивність, ніж має типовий дорожній автомобіль. Однак, окрім збільшеної потужності, він також повинен мати гальма та керованість спортивного авто.

Клас GT вимагав від авто все ще залишатись звичайним серійним дорожнім автомобілем, тому інженерам доводилось часто мізкувати над тим, як забезпечити автомобіль керованістю та потужністю спортивного авто й при цьому не перетворити його на справжній спорткар.

Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo 1929

Першим автомобілем класу Gran Turismo стала славнозвісна Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo 1929 року. Цей дводверний автомобіль старої школи задав тренд на наступні десятиліття. Однак, пізніше, у післявоєнні роки, інженери дійшли до того, що визначення GT варто розширити. Після цього авто класу Gran Turismo мали задній ряд в салоні, а також багажник – достатньо великий для перевезення багажу.

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Ніша автомобілів Gran Turismo виникла, щоб задовольнити потреби заможних клієнтів, які хотіли мати автомобіль здатний з комфортом проїхати сотні км по шосе, і водночас досягнути першої сотні км/год досить жваво.

Ferrari GTO

У 1960-70-х роках GT почав втрачати своє традиційне значення. Логотип з’явився на славнозвісному гоночному автомобілі Ford GT40, хоча той не мав нічого спільного з турінгом. Пізніше Ferrari представила модель GTO (Gran Turismo Omologato) - також гоночний автомобіль, який мав бути випущений в невеликій партії серійних авто, аби прототип допустили до змагань.

Ford Mustang GT

Згодом значок GT почав з’являтися як позначення рівня комплектації. Наприклад, Ford Mustang GT є одним із перших автомобілів, про який багато людей, ймовірно, подумають, коли чують назву GT. Сьогодні GT може означати майже все, хоча є деякі транспортні засоби, які продовжують дотримуватись класичного визначення терміну Gran Turismo.

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Audi e-tron GT й Bentley Continental GT - безумовно, підходять під істинне визначення цих літер. Навіть Kia продовжує традицію зі спортивними комплектаціями GT як для компактного Forte, так і для повністю електричного EV6.