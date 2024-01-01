Что означает знак "точка в треугольнике": детальное разъяснение

Знак “точка в треугольнике” начали все чаще ставить в украинских городах и на дорогах вне населенных пунктов. Это делается как на автомагистралях международного статуса, так и на местных дорогах.

Скорее всего, незнание содержания этого символа не приведет к штрафу, а вот к ДТП – может. Ведь смысл размещенной в треугольнике точки прост – место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий.

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Предупрежден, значит, осведомлен

В Правилах дорожного движения этот знак прописан под номером 1.41. Он устанавливается перед местом или участком концентрации дорожно-транспортных происшествий, которые там часто случаются.

Здесь есть одно уточнение. Сам по себе знак хотя и предупреждает, но требует сопровождения табличками о видах опасности.

Знак "точка в треугольнике" предупреждает, а таблички дополняют и уточняют. Фото: Агентство восстановления

Без таблички "Вид опасности" знак предупреждения "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий" не полностью отражает дорожную ситуацию.

Что означают таблички

Обычно "точку в треугольнике" сопровождает какая-то одна из табличек вида опасности. Это могут быть таблички с символом двух сплющенных лбов в лоб автомобилей (7.21.1), автомобиля, врезавшегося в переднее транспортное средство (7.21.2), то есть пренебрегшего дистанцией.

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Также к сопровождению знака 1.41 добавляются таблички столкновения автомобиля с пешеходом (7.21.3) и велосипедистом (7.21.4). Завершает это приложение табличка с символом перевернутого вверх колесами автомобиля (7.21.5), содержание которой также не требует комментариев.

Когда готовиться

Кстати, здесь есть еще одно уточнение: союзниками "точки в треугольнике" являются не только перечисленные таблички прямоугольной горизонтальной конфигурации с черным символом на белом фоне, но и табличка "Расстояние до объекта" под порядковым номером 7.1.1. Она указывает расстояние до начала опасного участка, расположенного впереди по ходу движения.

Знак "с восклицанием" по смыслу похож, но разница есть. Фото: Служба восстановления в Тернопольской области

На первый взгляд, знак 1.41 "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий" как будто дублирует символ с буквенным восклицательным знаком в таком же треугольнике. Он известен под номером 1.39 "Аварийно опасный участок (другая опасность)". Действительно, сходство есть. Однако смысл там несколько иной.

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Если "восклицание в треугольнике" предупреждает о вероятном аварийно опасном участке дороги впереди, то "точка в треугольнике" уже констатирует факт совершенных ДТП – впереди произошло много дорожно-транспортных происшествий.

Кстати, порядковые номера кодификации этих знаков также имеют последовательность: в ПДД "восклицание" стоит раньше под номером 1.39, а "точка" стоит позже – имеет порядковый код 1.41.

В переводе на простой язык это значит, что "точка" не дублирует "оклик", а констатирует то, что в его зоне произошло.

Где устанавливают "точку"

По нормативам ПДД предупреждающий знак 1.41, как практически и все знаки этой группы, в населенном пункте устанавливается в 50-100 метрах. Вне населенного пункта его размещают за 150-300 метров.

Каждый из этих знаков имеет "паспортные" таблички с разными расстояниями до опасного участка. Фото: Служба восстановления в Тернопольской области

Есть случаи, когда знак такого предупреждения устанавливают за километр до аварийного участка и даже больше. Это позволяет водителю заранее и без спешки снизить скорость и быть более осмотрительным в зоне повышенного внимания.

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Вывод

Помните: если не игнорировать "точку" на дорожном знаке, то риск попасть в ДТП будет меньше.