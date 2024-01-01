Що означає знак "крапка в трикутнику": детальне роз'яснення

Знак "крапка в трикутнику" почали все частіше ставити в українських містах та на дорогах поза населеними пунктами. Це робиться як на автомагістралях міжнародного статусу, так і на місцевих дорогах.

Швидше за все, незнання змісту цього символу не призведе до штрафу, а от до ДТП – може. Адже зміст розміщеної в трикутнику крапки простий – місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод.

Читайте також Новий зелений знак обмеження швидкості: чи можна його ігнорувати

Видимість з автомобіля – одна з головних передумов безпечного водіння. За чисте скло відповідають щітки склоочисника. Щітки Bosch – одні з найпопулярніших на ринку, і недарма. Адже вони випускаються практично для усіх автомобілів, до того ж можна вибрати з кількох моделей – за ціною та рівнем технологічності. Рекламна інформація

Попереджений, значить, обізнаний

В Правилах дорожнього руху цей знак прописаний під номером 1.41. Він встановлюється перед місцем або ділянкою концентрації дорожньо-транспортних пригод, які там часто трапляються.

Тут є одне уточнення. Сам по собі знак хоча й попереджує, але потребує супроводження табличками про види небезпеки.

Знак "крапка в трикутнику" попереджає, а таблички доповнюють та уточнюють. Фото: Агентство відновлення

Без таблички "Вид небезпеки" знак попередження "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод" не сповна відображає дорожню ситуацію.

Що означають таблички

Зазвичай "крапку в трикутнику" супроводжує якась одна з табличок виду небезпеки. Це можуть бути таблички з символом двох сплющених лобів в лоб автомобілів (7.21.1), автомобіля, що врізався в передній транспортний засіб (7.21.2), тобто знехтував дистанцією.

Читайте також Заборонний знак з автомобілем та крапками: що він означає

Також до супроводу знака 1.41 додаються таблички зіткнення автомобіля з пішоходом (7.21.3) та велосипедистом (7.21.4). Завершує цей додаток табличка з символом перевернутого догори колесами автомобіля (7.21.5), зміст якої коментарів також не потребує.

Коли готуватись

До речі, тут є ще одне уточнення: союзниками "крапки в трикутнику" є не тільки перераховані таблички прямокутної горизонтальної конфігурації з чорним символом на білому фоні, але й табличка "Відстань до об’єкта" під порядковим номером 7.1.1. Вона вказує відстань до початку небезпечної ділянки, розташованої попереду за ходом руху.

Знак "з окликом" за змістом схожий, але різниця є. Фото: Служба відновлення у Тернопільській області

На перший погляд, знак 1.41 "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод" наче дублює символ з буквеним знаком оклику в такому ж трикутнику. Він знаний під номером 1.39 "Аварійно небезпечна ділянка (інша небезпека)". Дійсно, схожість є. Однак зміст там дещо інший.

Читайте також Що означає знак "машина з крилами" та чому його почали встановлювати у Європі

Якщо "оклик в трикутнику" попереджає про ймовірну аварійно небезпечну ділянку дороги попереду, то "крапка в трикутнику" вже констатує факт скоєних ДТП – попереду сталося багато дорожньо-транспортних пригод.

До речі, порядкові номери кодифікації цих знаків також мають послідовність: у ПДР "оклик" стоїть раніше під номером 1.39, а "крапка" стоїть пізніше – має порядковий код 1.41.

У перекладі на просту мову це значить, що "крапка" не дублює "оклик", а констатує те, що в його зоні сталося.

Де встановлюють "крапку"

За нормативами ПДР попереджувальний знак 1.41, як практично і всі знаки цієї групи, у населеному пункті встановлюється за 50-100 метрів. Поза населеним пунктом його розміщують за 150-300 метрів.

Кожен з цих знаків має "паспортні" таблички з різними відстанями до небезпечної ділянки. Фото: Служба відновлення у Тернопільській області

Є випадки, коли знак такого попередження встановлюють за кілометр до аварійної ділянки й навіть більше. Це дозволяє водієві заздалегідь та без поспіху знизити швидкість й бути обачнішим в зоні підвищеної уваги.

Читайте також У Європі впроваджують новий дорожній знак: що він означає

Висновок

Пам’ятайте: якщо не ігнорувати "крапку" на дорожньому знаку, то ризик потрапити в ДТП буде меншим.