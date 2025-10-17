Что покупают украинские перевозчики: результаты сентября

В течение сентября 2025 года украинцы суммарно приобрели 1216 новых и подержанных седельных тягачей. Этот показатель на 22,2% меньше по сравнению с результатами аналогичного периода 2024 года, но на 9,1% больше относительно августа текущего года, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

Структура этого сегмента следующая: доля внутренних перепродаж составила 60,9% (741 шт.), импорта бывших в употреблении седельных тягачей - 32,2% (391 шт.). Общая доля "траков" с пробегом при этом составила 93,1%. Новыми приобрели 6,9% седельных тягачей, что в количественном измерении равно 84 шт. такой техники.

По отдельным подсегментам сравнительная динамика рынка седельных тягачей выглядит так:

Внутренние перепродажи: +10,4% M-M, -22,2% Y-Y

Импорт бывших в употреблении: +4,8% M-M, -21,3% Y-Y

Импорт новых: +18,3% M-M, -26,3% Y-Y

Самые популярные тягачи на внутреннем рынке

На внутреннем рынке четко видно доминирование DAF XF, который удерживает позиции народного лидера. Его успех - это не только заслуга производителя, но и следствие отличной "живучести", оптимальной цены и широкой доступности запчастей, что делает его безопасной инвестицией для большинства перевозчиков. Рядом с ним идут не менее надежные немецкие MAN TGX и Mercedes-Benz Actros, которые обеспечивают необходимую конкуренцию в высоком классе, предлагая высокое качество сборки и технологичность. Шведская лига, представлена Volvo FH и Scania R-series, ценится прежде всего за непревзойденный комфорт для водителя в дальних рейсах, даже если их цена на вторичном рынке может быть немного выше, чем у конкурентов.

Интересно, что несмотря на мировые тренды относительно высоких "евро", наш рынок не обходится без своих "старожилов", которые отказываются уходить на пенсию. Яркий пример - Renault Magnum. Этот тягач, хоть и устарел, но до сих пор пользуется стабильным спросом. Его уникальная, просторная кабина с ровным полом предлагает комфорт, который часто не могут дать даже более новые конкуренты. В то же время массовый, но уже устаревший DAF CF и его однотипный собрат Renault Premium продолжают выполнять роль доступных, рабочих лошадок для региональных перевозок. Их присутствие в большом количестве свидетельствует о том, что для многих перевозчиков решающим фактором остается не новизна, а низкий порог входа и умеренная стоимость владения.

Топ-10 седельных тягачей на внутреннем рынке, 09/2025 г.

Подержанные седельные тягачи, привезенные из-за рубежа

В секторе импорта седельных тягачей лидерство захватил мощный немецко-голландский дуэт: MAN TGX и DAF XF идут бок о бок, демонстрируя наиболее сбалансированный спрос. Это отражает стремление перевозчиков найти оптимальное сочетание цены, комфорта и доступности запчастей, что и предлагают эти магистральные флагманы. К ним присоединяются Volvo FH и Scania R-series, которые хоть и уступают по количеству, но стабильно держат высокий имидж. Их выбирают те, кто готов платить за премиальный комфорт и высокую мощность. Интересно, что средний класс немецких машин представлен MAN TGS, а вот у DAF эту роль выполняет уже устаревший CF, что свидетельствует о том, что на импорте пока доминируют тягачи предыдущих поколений, а не новейшие серии XD или XG.

В целом, импортная картина выглядит очень рационально: она почти полностью состоит из актуальных или очень популярных магистральных тягачей. Здесь почти нет "экзотики" или "старой гвардии" вроде Renault Magnum, которые были заметны на внутреннем рынке - сказывается ограничение на импорт стандартом "Евро-5". Единственным исключением среди "тяжеловесов" является Renault T-series, который наконец появился в топе импорта, что подтверждает его постепенное закрепление на нашем рынке. А такие модели, как Scania P-series и Volvo FM представлены значительно скромнее, поскольку они чаще импортируются как шасси для спецтехники, а не как седельные тягачи.



Рейтинг импортируемых подержанных седельных тягачей, 09/2025 г.

Самые популярные новые седельные тягачи

На рынке новых магистральных тягачей мы видим что господствуют те, кто предложил лучшие условия финансирования и новейшие модели. Безоговорочным чемпионом здесь становится Iveco S-Way, который значительно опережает всех конкурентов. Его популярность среди новых автомобилей часто объясняется агрессивной ценовой политикой и выгодными условиями лизинга по сравнению с "большой шестеркой". Однако, в топ-3 стабильно держатся немецкий MAN TGX и шведская Scania R-series, подтверждая свой статус желанных флагманов. Volvo FH и Mercedes-Benz Actros также занимают свои позиции, привлекая клиентов высокими технологическими стандартами и репутацией эталонов качества.

Этот рейтинг особенно интересен тем, что здесь практически нет места для старых названий. Фактически, каждый импортированный новый "трак" - это актуальное поколение. Присутствие Iveco Stralis в этом списке, хоть и в небольшом количестве, выглядит как последний аккорд перед полным переходом на S-Way. В отличие от рынков подержанных машин, здесь доминирует исключительно высокий класс: здесь вы почти не увидите бюджетных решений, например Scania P-series или Volvo FM. Это четко показывает: покупая новый тягач, перевозчики инвестируют в свой самый эффективный и комфортный инструмент - флагманскую кабину, способную быстро отработать свою стоимость на магистральных маршрутах.

Новые седельные тягачи, итоги первых регистраций 09/2025 г.

Рынок полуприцепов

В сентябре 2025 года украинские перевозчики приобрели всего 1224 новых и подержанных полуприцепа. Это на 2% больше, чем было в августе этого года, но на 23% меньше относительно объемов сентября 2024 года, посчитали в ИДА.

Наибольшую долю составили внутренние перепродажи - 65,6% (803 шт.), далее - импорт подержанных, 28,3% (346 шт.). Новые импортируемые полуприцепы охватили 5,1% (62 шт.), еще 1,1% (13 шт.) - техника, изготовленная в Украине.

По отдельным подсегментам динамика торгов полуприцепами выглядит так:

Внутренние перепродажи: +1,5% M-M, -20,5% Y-Y

Импорт бывших в употреблении: +3,0% M-M, -28,1% Y-Y

Импорт новых: -1,6% M-M, -23,5% Y-Y

Произведенные в Украине: +30,0% M-M, -27,8% Y-Y

Самые популярные полуприцепы на внутреннем рынке

Самой популярной категорией здесь стали самосвалы, также спрос был на тентованные и бортовые тентованные варианты.

На внутреннем рынке бывших в употреблении полуприцепов лидерские позиции традиционно удерживают крупные игроки: Schmitz Cargobull, Krone и Kögel. Зато дальше этой тройки прослеживаются интересные тенденции среди других производителей. Четвертое место в рейтинге стабильно занимает Wielton, что является четким сигналом растущей популярности польского бренда. Он активно завоевывает расположение перевозчиков благодаря выгодному соотношению цены и качества, предлагая современные решения, которые являются более доступными, чем немецкие аналоги. Также важную роль играют специализированные марки: например, Schwarzmüller известен своими качественными и выносливыми полуприцепами, которые часто выбирают для сложных задач.

Дальнейшая часть рейтинга полностью состоит из представителей узких ниш. Такие бренды, как Benalu, Stas и Magyar, активно представлены в сегментах, которые требуют специализированного транспорта, например алюминиевые самосвалы, цистерны или пищевые полуприцепы. Это свидетельствует о том, что на внутреннем рынке есть спрос не только на стандартные "шторы", но и на специфическое оборудование. Присутствие таких марок, как Fruehauf и Bodex, добавляет разнообразия, подтверждая, что рынок подержанных прицепов остается открытым для самых разнообразных европейских и локальных предложений, что позволяет найти решение под любой бюджет и задачи.

Самые популярные производители полуприцепов на внутреннем рынке, 09/2025

Подержанные полуприцепы, привезенные из-за рубежа

Среди "свежепригнанных" полуприцепов самыми массовыми стали тентованные варианты, также активно ввозили тентованные платформы и самосвалы.

Среди вновь прибывших полуприцепов здесь тоже доминирует немецкая "большая тройка", которая стала эталоном надежности и качества. Schmitz Cargobull захватил львиную долю рынка, превратившись в его неформальный стандарт. Этот бренд ценят за унификацию, прочность конструкции и, что самое важное для подержанного транспорта, за широкую доступность запчастей. Грузовик DAF XF и прицеп Schmitz Cargobull можно смело назвать главным рабочим комплектом украинской логистики. Вслед за лидером идут Krone и Kögel, которые вместе с Schmitz'ом формируют ядро рынка, предлагая проверенные и ликвидные решения, особенно в сегменте тентованных и рефрижераторных полуприцепов.

Интересно, что дальше в рейтинге размещается целый ряд специализированных производителей. Такие марки, как Stas, Benalu и Schwarzmüller, имеют сильные позиции в сегменте самосвальных или цистерновых полуприцепов. Они не конкурируют с лидером по объему, но обеспечивают высокое качество в своей узкой нише применения. Также заметно присутствие Wielton - польского производителя, который активно занимает долю рынка благодаря привлекательному ценовому предложению. А появление Lohr (который специализируется на автовозах) и MKF Metallbau (часто это специальные кузова) свидетельствует о том, что импорт обеспечивает потребности не только в стандартных "шторах", но и в очень специфическом транспорте.

Топ-10 марок импортируемых бывших в употреблении полуприцепов, 09/2025 г.

Самые популярные новые полуприцепы

В этой группе самым массовым типом стали фургоны-рефрижераторы. Вторые по популярности самосвалы, третья позиция у платформ.

Абсолютным лидером здесь стал Schmitz Cargobull, который, кажется, не знает конкурентов. Его доминирование свидетельствует о том, что перевозчики, которые покупают новый прицеп, стремятся минимизировать риски и выбирают надежный бренд с безупречной репутацией. Вслед за "слоником" идет Krone, а Kögel хоть и присутствует, однако его доля значительно меньше. Это троица, которая обеспечивает стандарты качества и ликвидности.

Самые популярные марки новых полуприцепов, 09/2025 г.

Далее рейтинг демонстрирует четкий интерес к специализированным решениям и новым игрокам. TAD и Wielton занимают важное место, предлагая, вероятно, выгодные цены и специализированные модели. Например, Schwarzmüller и Menci - это производители, которые часто ассоциируются с качественными самосвальными полуприцепами или цистернами. Присутствие Meusburger, Mega и Gras подтверждает, что покупка нового прицепа - это всегда инвестиция под конкретную, часто узкоспециализированную задачу, а не универсальное решение. Таким образом, рынок новых полуприцепов - это выбор между безоговорочной надежностью лидера рынка и узкой специализацией для конкретных транспортных потребностей.

Schmitz Cargobull - немецкий производитель полуприцепов, который уже много лет считается эталоном в отрасли. По итогам сентября эта марка снова стала лидером сразу во всех сегментах новых и бывших в употреблении полуприцепов. Популярность объясняется сочетанием надежности, долговечности и широкой специализации: от тентованных и рефрижераторов до самосвалов и платформ.