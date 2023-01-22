Чтобы обеспечить свой дом, офис или магазин непрерывным энергоснабжением, многие рассматривают в качестве панацеи компактный автономный генератор. Действительно ли эти устройства настолько хороши? Журналисты "Авто 24" обобщают свой и чужой опыт в этом вопросе.

Два месяца жизни воюющей страны на “генераторном питании” показали: портативный бензогенератор действительно может давать ток, независимый от посторонних источников. Но не всегда это просто и доступно, потому что для получения собственной энергии нужно соблюдать ряд условий. Насколько они приемлемы для разных пользователей, мы и разбираемся в этом материале.

Все портативные автономные генераторы имеют бензиновый двигатель. Дизели используются в стационарных генераторах профессионального назначения.

Моторчик плюс генератор

Для начала коротко о том, что такое автономный генератор. Это электрическая машина (генератор, альтернатор), которая производит электрический ток благодаря тому, что ее вращает небольшой двигатель внутреннего сгорания. Третий важный компонент – электронный блок, который преобразует производимый альтернатором (генератором) ток в нужный нам переменный ток частотой 50 герц и напряжением 220 вольт.

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Процесс преобразования тока в портативных генераторах бывает двух типов – классический и инверторный. Не вдаваясь в подробности, скажем, что инверторный модуль обеспечивает лучшие параметры тока и меньший расход топлива, но стоит гораздо дороже.

Генератор с ДВС в качестве источника механической энергии имеет три основных составляющих: двигатель, альтернатор и блок электроники.

ДВС обычно бензиновый, почему эти девайсы часто и называют именно бензогенераторами. Дизели более долговечны, и генераторы с ними заметно дороже. Такие чаще используются в больших стационарных системах, которые могут питать, скажем, многоквартирный дом или чьё-то загородное имение. Но есть достаточно моделей и небольшой мощности.

Как и любой ДВС, моторчик автономного генератора нуждается в регулярном сервисе (замене масла, проверке свечи зажигания, контроле соединений, поддержании чистоты поверхностей охлаждения и т.п.).

Бак генератора заправляют бензином А-92 или А-95, мотор может быть двухтактным (более дешевый) или четырехтактным (более экономичный), рабочий объем чаще всего – от 50 до 200 куб.см. Потребление бензина зависит от кубатуры ДВС, типа преобразователя тока и, конечно, от нагрузки. Типичные цифры потребления горючего – от 0,6 литров в час у самых слабых аппаратов реальной мощностью 0,6 – 0,8 кВт до 1,4 – 1,8 л/час у моделей мощностью около 3 кВт.

Среди дизельных моделей генераторов проще найти такую, которая рассчитана на длительную непрерывную работу.

Четырехтактный бензиновый генератор, как и автомобиль, можно "перевести на газ". Переоборудовать его под пропан-бутан могут на СТО, где занимаются автомобильным ГБО. Специальный карбюратор с редуктором позволяет питаться и бензином, и сжиженным газом. В принципе, провести эту работу несложно и своими силами, если приобрести в интернете этот нехитрый комплект.

Плюсы и минусы бензогенератора

Плюсы Автономность

Компактность (относительная)

Всегда готов к работе Минусы Высокая цена киловатт-часа

Потребность в топливе

Ограниченный ресурс (чаще всего)

Вероятность неожиданной поломки (кроме топовых марок)

Шумность работы.

Он ломается

Наверное, величайшим разочарованием для счастливых обладателей новеньких генераторов стали их неожиданные отказы. Во-первых, оказалось, что практически все компактные бензогенераторы не рассчитаны на продолжительную работу. Так или иначе, но это всё любительские устройства, предназначенные для кратковременного использования в случае аварийного отключения света или для выездов на природу.

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Ресурс самых доступных генераторов no name (конечно, китайских) составляет 300 – 500 часов, после чего требуется масштабный ремонт ДВС и механических частей альтернатора. А во-вторых, случаются спонтанные поломки, причем часто – в электрической схеме.

В зависимости от массы и габаритов автономные генераторы бывают в разном оформлении: на раме, на колесиках, в виде аккуратного чемодана.

Те пользователи генераторов, кто приобрел их на первой волне отключений, уже столкнулись с глобальной проблемой: ремонтировать девайс часто негде. Оказалось, что мастеров, традиционно обслуживавших мотоинструмент, мало для такого количества импортированных гаджетов. К тому же это в основном механики, которые нечасто берутся за ремонт электросхемы бензогенератора. Очереди в мастерские теперь таковы, что пользователям проще приобрести новый генератор – что они и делают.

На фоне сказанного в новом свете встаёт вопрос цены и качества генератора. Или – целесообразности его приобретения вообще.

Альтернатива

Понятно, что бензогенератор не является единственным средством автономного энергообеспечения квартиры или дома. Но у него почти монопольное умение вырабатывать собственный ток, а не накапливать и хранить чужой, полученный чаще всего из бытовой сети 220 В – конечно, когда он там появляется.

Деталей в бензогенераторе не так уж много, но по-настоящему долговечные модели очень дорогие. В Украине таких продается немного.

В качестве альтернативы бензогенератору в сегодняшней реальности украинские граждане используют следующие девайсы:

Автомобильная АКБ с инвертором 12/220В. Минусы – ограниченный запас энергии и длительное время зарядки;

Блок питания типа UPS с АКБ автомобильного или другого типа. Это усовершенствованная, более удобная в использовании версия первого варианта с теми же недостатками. Хотя есть некоторые модели энергомодулей с коротким циклом зарядки;

Солнечная панель с буферной АКБ. Вырабатывает энергию из солнечного света и накапливает ее в батарее, в частности, в автомобильной. Проблема – в относительно малой мощности и больших габаритах панели.

Рекомендация Авто 24

Если у вас уже работает какая-то схема обеспечения жилья электричеством на основе аккумуляторных батарей, рассмотрите самый скромный вариант использования генератора с ДВС. Чтобы не тратить лишние деньги на покупку мощного агрегата и горючее для него, можно приобрести компактный маломощный бензогенератор. Если электричества не будет подолгу, его можно будет запускать только два-три раза в неделю, чтобы за несколько часов зарядить все домашние аккумуляторы и воспользоваться бытовой техникой, которую нельзя было запитать от батарей.

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