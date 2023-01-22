Щоб забезпечити свій дім, офіс чи магазин безперервним енергопостачанням, багато хто розглядає в якості панацеї компактний автономний генератор. Чи насправді цей пристрій настільки хороший? Журналісти “Авто 24” узагальнюють свій та чужий досвід у цьому питанні.

Два місяці життя воюючої країни на “генераторному живленні” показали: портативний бензогенератор може давати струм, незалежний від сторонніх джерел. Але не завжди це просто і доступно, бо для отримання “власного” струму потрібно дотриматись низки умов. Наскільки вони прийнятні для різних користувачів, ми і розбираємося у цьому матеріалі.

Усі портативні автономні генератори мають бензиновий двигун. Дизелі використовуються у стаціонарних генераторах професійного призначення.

Моторчик плюс генератор

Для початку коротко про те, що таке власне автономний генератор. Це електрична машина (генератор, альтернатор), яка виробляє електричний струм завдяки тому, що її обертає невеликий двигун внутрішнього згоряння. Третій важливий компонент – електронний блок, який перетворює вироблений альтернатором (генератором) струм у потрібний нам змінний струм частотою 50 герц і напругою 220 вольт.

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Процес перетворення струму у портативних генераторах буває двох типів – класичний та інверторний, Не вдаючись у подробиці, скажемо, що інверторний модуль забезпечує кращі параметри струму і меншу витрату пального, але коштує набагато дорожче.

Генератор з ДВЗ в якості джерела механічної енергії має три основних складові: двигун, альтернатор (власне генератор) і блок електроніки.

ДВЗ як правило бензиновий, чому ці девайси часто називають саме бензогенераторами. Дизелі більш довговічні, і генератори з ними значно дорожчі. Їх найчастіше застосовують у великих потужних системах, які можуть живити, скажімо, багатоквартирий будинок або великий заміський маєток. Але є й моделі невеликої потужності.

Як і будь-який ДВЗ, моторчик автономного генератора потребує регулярного сервісу (заміни оливи, перевірки свічки запалювання та розжарювання, контроль з’єднань, чистоти поверхонь охолодження тощо).

Бак генератора заправляють бензином А-92 або А-95, моторчик може бути двотактним (більш дешевий) або чотиритактним (більш економічний), робочий об’єм найчастіше – від 50 до 200 куб.см. Споживання бензину залежить від кубатури ДВЗ, типу перетворювача струму, і звісно, від навантаження. Найтиповіші цифри споживання пального – від 0,6 літрів за годину у найслабкіших апаратів реальною потужністю 0,6 – 0,8 кВт до 1,4 – 1,8 л/год у моделей потужністю близько 3 кВт.

Серед дизельних моделей генераторів простіше знайти таку, яка розрахована на тривалу безперервну роботу.

Чотиритактний бензиновий генератор, як і автомобіль, можна “перевести на газ”. Переобладнати його під пропан-бутан можуть на СТО, де займаються автомобільним ГБО. Спеціальний карбюратор з редуктором дає змогу живитися і бензином, і скрапленим газом. В принципі, провести цю роботу неважко і самотужки, якщо придбати в інтернеті цей нехитрий комплект.

Плюси і мінуси бензогенератора

Плюси Автономність

Компактність (відносна)

Завжди готовий до роботи Мінуси Висока ціна кіловат-години

Потреба у пальному

Обмежений ресурс (найчастіше)

Ймовірність несподіваної поламки (крім топових марок)

Шумність роботи.

Він ламається

Певно, найбільшим розчаруванням для щасливих власників новеньких генераторів стали їх несподівані відмови. По-перше, виявилося, що практично всі компактні бензогенератори не розраховані на тривалу щоденну роботу. Так чи інакше, але це все “любительські” пристрої, призначені для короткочасного вмикання у випадку аварійного відключення світла або для виїздів на природу.

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Ресурс доступних генераторів no name (звісно, китайських) складає 300 – 500 годин, після чого він потребує масштабного ремонту ДВЗ та механічних частин альтернатора. А по-друге, трапляються спонтанні поламки, причому часто – в електричній схемі.

В залежності від маси та габаритів автономні генератори бувають у різному оформленні: на рамі, на коліщатах, у вигляді акуратної валізи.

Ті користувачі генераторів, хто придбав їх на першій хвилі відключень, вже зіштовхнулися з глобальною проблемою: ремонтувати девайс часто ніде. Виявилося, що майстрів, які традиційно обслуговували мотоінструмент, замало для такої кількості імпортованих гаджетів. До того ж це здебільшого механіки, які нечасто беруться за ремонт електросхеми бензогенератора. Черги до майстерень тепер такі, що користувачам простіше придбати новий генератор – що вони і роблять.

На фоні сказаного у новому світлі постає питання ціни та якості генератора. Або ж – доцільності його придбання взагалі.

Альтернатива

Зрозуміло, що бензогенератор не є єдиним засобом автономного енергозабезпечення квартири або будинку. Але у нього майже монопольне вміння здобувати власний струм, а не накопичувати та зберігати чужий, отриманий найчастіше з побутової мережі 220 В – звісно, коли він там з’являється.

Деталей в бензогенераторі не так вже і багато, але по-справжньому довговічні моделі дуже дорогі. В Україні таких продається небагато.

В якості альтернативи бензогенератору в сьогоднішній реальності українські громадяни використовують такі девайси:

Автомобільна АКБ з інвертором 12/220В. Мінуси – обмежений запас енергії і тривалий час зарядки;

Блок живлення типу UPS з АКБ автомобільного або іншого типу. Вдосконалена, більш зручна у користуванні версія першого варіанту з тими ж недоліками. Хоча є деякі моделі енергомодулів з коротким циклом зарядки;

Сонячна панель з АКБ. Виробляє енергію з сонячного світла і накопичує її в АКБ, зокрема, в автомобільній. Проблема – у відносно малій потужності і великих габаритах панелі.

Рекомендація Авто 24

Якщо у вас уже є якась схема забезпечення житла електрикою на основі акумуляторних батарей, роздивіться найскромніший варіант використання генератора з ДВЗ. Щоб не витрачати зайвих грошей на купівлю потужного агрегата та пальне для нього, можна придбати компактний малопотужний бензогенератор. Якщо електрики не буде подовгу, його можна буде запускати лише двічі-тричі на тиждень, щоб протягом кількох годин зарядити всі домашні акумулятори та скористатися побутовою технікою, яку не можна було заживити від батарей.

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