Бундесвер срочно заказывает 7000 танков, БТР и БМП

Для оснащения нескольких недавно сформированных бригад и в рамках более широких усилий по модернизации и расширению боевой готовности Бундесвера ожидается заказ от 6 000 до 7 000 бронетранспортеров, танков и их ходовой для всевозможных боевых и инженерных надстроек.

Об этом со ссылкой на немецкую газету Bild от 13 июля 2025 года пишет Army Recognition. Председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер подтвердил такие переговоры и вероятность получения заказа в упомянутом количестве.

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Это будет самое масштабное приобретение для сухопутных войск Бундесвера со времен холодной войны. Новый план государственных закупок Германии включает основные бронированные платформы, такие как основной боевой танк Leopard 2, гусеничная боевая машина пехоты Puma и бронетранспортер Boxer 8x8.

По словам Армина Паппергера, такая заявка "может принести Rheinmetall до 70 миллиардов евро оборонных контрактов в течение следующих двенадцати месяцев, только из Германии".

Если обратить внимание на добавленное уточнение "только из Германии", то становится понятным, что спрос на боевые машины различных типов из других стран также резко пошел вверх.

Эксперты считают, что масштабная кампания по приобретению вооружения является частью стратегического ответа Германии на восходящие геополитические угрозы, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. С тех пор Берлин обязался пересмотреть свою оборонную позицию, отходя от десятилетий сдержанности после холодной войны.

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Новые машины позволят Германии сформировать несколько новых бригад, способных к быстрому развертыванию и длительным операциям в рамках системы сдерживания НАТО в Восточной Европе.

Что сегодня имеет на вооружении Бундесвер:

Текущий арсенал наземных боевых машин Германии включает 313 основных боевых танков, в т.ч. 209 вариантов Leopard 2A5/A6 и 104 варианта Leopard 2A7V. Кроме основных, есть еще солидный парк других моделей танков.

В категории боевых машин пехоты Бундесвер имеет на вооружении 680 БМП, включая 258 Marder 1A3/A4, 72 Marder 1A5 и 350 Puma.

Общее количество бронетранспортеров, находящихся на вооружении, составляет 802 единицы, разделены на 112 гусеничных БТР (75 Bv-206S и 37 M113) и 690 колесных БТР (331 Boxer и 359 TPz-1 Fuchs).

Ожидается, что новые закупки заменят старые системы и расширят войска для выполнения обязательств Германии по формированию боеспособных подразделений НАТО.

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В редакции Авто24 считают, что впоследствии может быть уточнение или дополнение по танкам, поскольку на выходе еще один немецкий панцерник Panther KF51 (см. видео ниже). Его воспринимают как преемника танка Leopard 2 и потенциально он может стать основным танком Бундесвера.

"Пантера" унаследовала от Leopard 2 силовой агрегат, трансмиссию и ходовую часть, но имеет меньшую массу и больший запас хода.

Уже не секрет, что в 2025 году оборонный бюджет ФРГ достигнет примерно 85 миллиардов евро и даже больше. Федеральное правительство официально одобрило планы постепенного увеличения военных расходов до 5 процентов ВВП в течение следующих нескольких лет.

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Это означает сейсмический сдвиг в оборонной политике Германии, позиционируя страну не только как крупнейшего экономического донора НАТО в Европе, но и как ее будущую ведущую сухопутную державу в сфере обычного оружия. При этом в заказах будут прописаны позиции на поставку большого количества инженерной техники (видео выше) на базе бронемашин, а также некоторого количества симуляторов (см. видео внизу).

Наряду с закупкой бронетехники, Германия планирует увеличить численность своего личного состава на действительной службе со 180 000 до более 200 000 до 2030 года и расширить инвестиции в производство боеприпасов, противоракетную оборону, логистику и кибервозможности.