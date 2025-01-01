Для чого Бундесвер терміново замовляє 7000 танків, БТР та БМП

Для оснащення кількох нещодавно сформованих бригад та у рамках ширших зусиль щодо модернізації та розширення бойової готовності Бундесверу очікується замовлення від 6 000 до 7 000 бронетранспортерів, танків та їх базової ходової для усіляких бойових та інженерних надбудов.

Про це з посиланням на німецьку газету Bild від 13 липня 2025 року пише Army Recognition. Голова правління Rheinmetall AG Армін Паппергер підтвердив такі переговори та ймовірність отримання замовлення у згаданій кількості.

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Це буде наймасштабніше придбання для сухопутних військ Бундесверу з часів холодної війни. Новий план державних закупівель Німеччини включає основні броньовані платформи, як от основний бойовий танк Leopard 2, гусенична бойова машина піхоти Puma та бронетранспортер Boxer 8x8.

За словами Арміна Паппергера, ця заявка "може принести Rheinmetall до 70 мільярдів євро оборонних контрактів протягом наступних дванадцяти місяців, тільки з Німеччини".

Якщо звернути увагу на додане уточнення "тільки з Німеччини", то стає зрозумілим, що попит на бойові машини різних типів з інших країн також різко пішов вгору.

Експерти вважають, що масштабна кампанія з придбання озброєння є частиною стратегічної відповіді Німеччини на висхідні геополітичні загрози, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Відтоді Берлін зобов'язався переглянути свою оборонну позицію, відходячи від десятиліть стриманості після холодної війни.

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Нові машини дозволять Німеччині сформувати кілька нових бригад, здатних до швидкого розгортання та тривалих операцій у рамках системи стримування НАТО у Східній Європі.

Що сьогодні має на озброєнні Бундесвер:

Поточний арсенал наземних бойових машин Німеччини включає 313 основних бойових танків, у т.ч. 209 варіантів Leopard 2A5/A6 та 104 варіанти Leopard 2A7V. Окрім основних, є ще солідний парк інших моделей танків.

У категорії бойових машин піхоти Бундесвер має на озброєнні 680 БМП, включаючи 258 Marder 1A3/A4, 72 Marder 1A5 та 350 Puma.

Загальна кількість бронетранспортерів, що перебувають на озброєнні, становить 802 одиниці, розділені на 112 гусеничних БТР (75 Bv-206S та 37 M113) та 690 колісних БТР (331 Boxer та 359 TPz-1 Fuchs).

Очікується, що нові закупівлі замінять старі системи та розширять війська для виконання зобов'язань Німеччини щодо формування боєздатних підрозділів НАТО.

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У редакції Авто24 вважають, що згодом може бути уточнення або доповнення щодо танків, оскільки на виході ще один німецький панцерник Panther KF51 (див. відео нижче). Його сприймають як наступника танка Leopard 2 і потенційно він може стати основним танком Бундесверу.

"Пантера" успадкувала від Leopard 2 силовий агрегат, трансмісію та ходову частину, але має меншу масу та більший запас ходу.

Вже не таємниця, що в 2025 році оборонний бюджет ФРН досягне приблизно 85 мільярдів євро і навіть більше. Федеральний уряд офіційно схвалив плани поступового збільшення військових витрат до 5 відсотків ВВП протягом наступних кількох років.

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Це означає сейсмічний зсув у оборонній політиці Німеччини, позиціонуючи країну не лише як найбільшого економічного донора НАТО в Європі, але і як її майбутню провідну сухопутну державу у сфері звичайної зброї. При цьому в замовленнях будуть прописані позиції на постачання великої кількості інженерної техніки на базі бронемашин, а також деякої кількості симуляторів (див. відео внизу).

Поряд із закупівлею бронетехніки, Німеччина планує збільшити чисельність свого особового складу на дійсній службі зі 180 000 до понад 200 000 до 2030 року та розширити інвестиції у виробництво боєприпасів, протиракетну оборону, логістику та кіберможливості.