Два знака с круговым движением: чем они отличаются

Оба знака справедливо ассоциируются с кольцевыми развязками, но это ошибка. Обычно это завершается для водителей немалым штрафом и штрафными баллами, потому что многие не различают дорожные знаки A-8 и C-12, появляющиеся на кольцевых развязках.

Специализированный польский ресурс auto-swiat.pl отмечает, что растерянность, незнание или путаница со знаками A-8 и C-12 может стоить до тысячи злотых штрафа, то есть в конвертации это будет 11 500 грн, и шесть штрафных баллов.

Основанием для штрафа может стать не только то, что водитель не уступил транспорту в приоритетном движении. Это лишь одна из причин. На кольцевых перекрестках могут быть пешеходные переходы и если не пропустил – расплачивайся.

Прилететь штраф может даже за неправильно включенный или вообще не включенный сигнал поворота, но это уже отдельная тема.

Сначала в глаза бросается "кольцо", а форма как будто отходит на второй план и здесь уже зреет "засада". Коллаж: Авто24

Польша, в отличие от Украины, просто изобилует перекрестками с круговым движением и нашим водителям там трудно ориентироваться, поскольку знаки A-8 и C-12 обобщенные, а перекрестки с кольцевой схемой движения по типу многогранные (см. видео внизу).

Что в имени твоем, A-8?

Знак A-8 под названием "Перекресток с круговым движением" (Skrzyżowanie o ruchu okrężnym) по конфигурации имеет треугольную форму предупреждающей группы.

У него желтый фон, красная полоска по контуру и три черные изогнутые стрелки с символом кольцевой развязки.

Смысл и требование просты. Во-первых, уже сама форма треугольника указывает на предупреждение. Поэтому знак A-8 служит предупреждением о приближении к кольцевой развязке.

Треугольник с оповещением о приближении к кольцевой развязке является классикой, но в некоторых странах этот символ может быть в ромбе. Коллаж: Авто24

Во-вторых, он как бы рекомендует ослабить педаль газа и заблаговременно подготовиться к въезду на перекресток. Это важно, поскольку впереди один из самых сложных маневров в зоне кольцевого движения.

О чем говорит знак C-12

Знак C-12 с названием "Круговое движение" (Ruch okrężny) имеет круглую форму с синим фоном и белыми стрелками. Требует от водителей двигаться по кольцевой развязке в одном направлении.

C-12 ставят преимущественно в городских районах, где движение транспорта плотное, а ограничение скорости требует от водителей повышенного внимания.

Приоритет у тех, кто уже на "кольце", как и в Украине. Коллаж: Авто24

При въезде на перекресток с круговым движением в Польше включать указатель поворота не нужно, поскольку это не считается изменением направления движения и маневром поворота, что требует сигнализации.

На практике это означает, что все въезды на кольцевые развязки рассматриваются одинаково, и водители должны соблюдать правила предоставления преимущества.

Как дорого стоит игнорирование требований А-8 и С-12

Оба знака различаются не только по внешнему виду и функциям, но и по содержанию наказаний. И это не только денежные суммы, но и штрафные баллы.

В большинстве случаев польский знак C-12 дополняется знаком A-7 "Уступи дорогу". Фото: сайт zdm.waw.pl

Штраф “заработать” очень легко. Иногда движение по таким перекресткам сбивает с толку даже опытных водителей. Сложнее всего удержаться в требованиях ПДД на так называемых турбо-кольцевых развязках.

Они являются проблематичным для многих водителей, хотя этот тип кольцевых перекрестков не является чем-то новым. Он просто обозначен в соответствии с новыми правилами и этого достаточно, чтобы даже полицейский патрульный экипаж там растерялся (см. видео ниже), не говоря уже об обычном водителе.

Игнорирование требований C-12 приведет к штрафу в размере 250 злотых, то есть 2 800 гривны, и пяти штрафных баллов. По сравнению с санкциями за нарушение А-8, считай, мизер.

Если пренебречь предупреждением A-8, то водитель может получить значительно больший штраф – до 1000 злотых (11 400 грн) и "заработать" шесть штрафных баллов. В польских ПДД такое поведение по Skrzyżowanie o ruchu okrężnym считается опасным для дорожного движения.