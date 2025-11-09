Два знаки з круговим рухом: чим вони відрізняються

Обидва знаки справедливо асоціюються з кільцевими розв'язками, але то помилка. Зазвичай це завершується для водіїв чималим штрафом та штрафними балами, бо багато хто не розрізняє дорожні знаки A-8 та C-12, що з'являються на кільцевих розв'язках.

Спеціалізований польський ресурс auto-swiat.pl зазначає, що розгубленість, незнання чи плутанина зі знаками A-8 та C-12 може коштувати до тисячі злотих штрафу, тобто в конвертації це буде 11 500 грн, та шість штрафних балів.

Підставою для штрафу може стати не лише те, що водій не поступився транспорту в пріоритетному русі. То лише одна з причин. На кільцевих перехрестях можуть бути пішохідні переходи і якщо не пропустив – розплачуйся.

Прилетіти штраф може навіть за неправильно увімкнений чи взагалі не увімкнений сигнал повороту, але то вже окрема тема.

Спочатку в око впадає "кільце", а форма наче відходить на другий план і тут вже зріє "засада". Колаж: Авто24

Польща, на відміну від України, просто рясніє перехрестями з круговим рухом і нашим водіям там важко орієнтуватися, оскільки знаки A-8 та C-12 узагальнені, а перехрестя з кільцевою схемою руху за типом багатогранні (див. відео внизу).

Що в імені твоїм, A-8?

Знак A-8 під назвою "Перехрестя з круговим рухом" (Skrzyżowanie o ruchu okrężnym) за конфігурацією має трикутну форму попереджувальної групи.

У нього жовтий фон, червона смужка по контуру та три чорні вигнуті стрілки з символом кільцевої розв'язки.

Зміст і вимога прості. По-перше, уже сама форма трикутника вказує на попередження. Отож знак A-8 служить попередженням про наближення до кільцевої розв'язки.

Трикутник зі сповіщенням про наближення до кільцевої розв’язки є класикою, але в деяких країнах цей символ може бути у ромбі. Колаж: Авто24

По-друге, він наче рекомендує послабити педаль газу і завчасно підготуватися до в'їзду на перехрестя. Це важливо, оскільки попереду один із найскладніших маневрів в зоні кільцевого руху.

Про що говорить знак C-12

Знак C-12 з назвою "Круговий рух" (Ruch okrężny) має круглу форму з синім фоном та білими стрілками. Вимагає від водіїв рухатися по кільцевій розв'язці в одному напрямку.

C-12 ставлять переважно в міських районах, де рух транспорту щільний, а обмеження швидкості вимагає від водіїв підвищеної уваги.

Пріоритет у тих, хто вже на "кільці", як і в Україні. Колаж: Авто24

При в'їзді на перехрестя з круговим рухом у Польщі вмикати покажчик повороту не потрібно, оскільки це не вважається зміною напрямку руху та маневром повороту, що вимагає сигналізації.

На практиці це означає, що всі в'їзди на кільцеві розв'язки розглядаються однаково, і водії повинні дотримуватися правил надання переваги.

Як дорого коштує ігнорування вимог А-8 та С-12

Обидва знаки розрізняються не лише за зовнішнім виглядом та функціями, але й за змістом покарань. І це не тільки грошові суми, але й штрафні бали.

У більшості випадків польський знак C-12 доповнюється знаком A-7 "Поступись дорогою". Фото: сайт zdm.waw.pl

Штраф “заробити” дуже легко. Подекуди рух такими перехрестями збиває з пантелику навіть досвідчених водіїв. Найскладніше втриматися в вимогах ПДР на так званих турбо-кільцевих розв'язках.

Вони є проблематичним для багатьох водіїв, хоча цей тип кільцевих перехресть не є чимось новим. Він просто позначений відповідно до нових правил і цього достатньо, щоб навіть поліцейський патрульний екіпаж там розгубився (див. відео нижче), не кажучи вже про звичайного водія.

Ігнорування вимог C-12 призведе до штрафу в розмірі 250 злотих, тобто 2 800 гривні, та п'яти штрафних балів. У порівнянні з санкціями за порушення А-8, вважай, мізер.

Якщо знехтувати попередженням A-8, то водій може отримати значно більший штраф – до 1000 злотих (11 400 грн) та "заробити" шість штрафних балів. В польських ПДР така поведінка щодо Skrzyżowanie o ruchu okrężnym вважається небезпечною для дорожнього руху.