Две европейские армии закупили крупные партии военной техники

Как сообщает немецкий специализированный ресурс hartpunkt.de со ссылкой на интернет-журнал Politico, Бундесвер планирует закупить 662 дополнительные боевые машины пехоты Puma и 25 учебных автомобилей Puma.

Вооруженные силы Германии сейчас ведут переговоры с промышленностью по закупке дополнительных боевых машин пехоты Puma.

Парк Бундесвера будет иметь до 1000 "Пум"

Программа по этому проекту рассчитана на десять лет, поставки будут идти до 2035 года. На такие расходы зарезервировано из бюджета 14 миллиардов евро.

БМП Puma придет в войска в обновленном виде, с инновациями бортовых систем и с более экономным двигателем. Фото: Rheinmetall

Сейчас парк боевых машин пехоты имеет около 400 БМП Marder и 400 БМП Puma, но не все заказанные машины еще поставлены вооруженным силам.

Поставка Puma насчитывает 350 (337 боевых машин пехоты и 13 единиц учебных) первой партии, которые сейчас доводятся промышленностью до уровня вооружения S1, а также 50 боевых машин пехоты Puma второй партии (уровень вооружения S1).

Эксперты уверены, что модернизация направлена на замену старых боевых машин пехоты Marder, что является основой гренадерских подразделений, и создание так называемого циркуляционного резерва. В перспективе рост парка БМП Puma до 1000 единиц.



А в Польше готовят медваки

Польская армия в дополнение к пополнению своего бронепарка, в т.ч. современными танками и бронетранспортерами, на днях разместила заказ на 250 армейских автомобилей скорой помощи. Озвученная предпосылка этого шага - улучшение мобильности при транспортировке раненых на поле боя.

Как сообщает defence24.pl, в заявке на такую технику указано, что такие транспортные средства будут оснащены современным спасательным оборудованием, системами стабилизации пациентов и решениями, позволяющими быстро транспортировать раненых солдат в медицинские учреждения.

Это будет многоместная санитарная машина с носилками на шасси двухосных полноприводных автомобилей Mercedes-Benz Unimog. Их адаптируют для медицинской эвакуации раненых/раненого на всех типах дорог и бездорожья в различных климатических и местных условиях, типичных для Европы.

Односкатные "Унимоги" с полным приводом и коробчатой надстройкой кузова под медицинские машины эвакуации подошли лучше всего. Фото: Daimler Truck

Кроме медицинского оборудования, все транспортные средства будут радиостанции, совместимы с союзными системами связи, включая радиостанции польского производства.

Выбор на Unimog оправдан, поскольку эти машины в польской армии имеют хорошие отзывы. Компактные размеры, полный привод 4х4 и грузоподъемность до 5 тонн, сказались на нынешних предпочтениях. Привлекательности добавило то, что эти машины в зависимости от назначения комплектуются надежными двигателями мощностью от 177 до 231 л.с.

Стоимость заказа озвучена, но...

О смете этого заказа сообщено – 800 миллионов злотых. Если пользоваться приведенными данными в defence24.pl о 250 заказанных карет, то нынешняя стоимость контракта не из дешевых. Это примерно 3,2 миллиона злотых (€741 200) за один автомобиль с полным комплектованием.

Медицинская версия Mercedes-Benz Unimog для служб спасения и армейских подразделений рассчитана на экстремальные условия работы с сохранением комфорта и современного комплектования кабины и салона надстройки. Фото: Daimler Truck

На эти расходы польское правительство согласилось, поскольку нынешние вызовы времени с агрессивной политикой кремлевского диктатора заставляют быть готовым к любому развитию событий уже не в Украине, а не на территории стран Евросоюза.