Дві європейські армії закупили великі партії військової техніки

Як повідомляє німецький спеціалізований ресурс hartpunkt.de з посиланням на інтернет-журнал Politico, Бундесвер планує закупити 662 додаткові бойові машини піхоти Puma та 25 навчальних автомобілів Puma.

Збройні сили Німеччини нині ведуть переговори з промисловістю щодо закупівлі додаткових бойових машин піхоти Puma.

Читайте також Бундесвер терміново замовляє 7000 танків, БТР та БМП

Парк Бундесверу матиме до 1000 "Пум"

Програма за цим проєктом розрахована на десять років, постачання йтиме до 2035 року. На ці витрати зарезервовано з бюджету 14 мільярдів євро.

БМП Puma прийде у війська в оновленому вигляді, з інноваціями бортових систем та з більш економним двигуном. Фото: Rheinmetall

Нині парк бойових машин піхоти має близько 400 БМП Marder і 400 БМП Puma, але не всі замовлені машини ще поставлені збройним силам.

Читайте також Німеччина та Нідерланди замовляють авіадесантні машини майже на два мільярди євро

Постачання Puma нараховує 350 (337 бойових машин піхоти та 13 навчальних для автошколи) першої партії, які наразі доводяться промисловістю до рівня озброєння S1, а також 50 бойових машин піхоти Puma другої партії (рівень озброєння S1).

Експерти впевнені, що модернізація спрямована на заміну старих бойових машин піхоти Marder, що є основою гренадерських підрозділів, і створення так званого циркуляційного резерву. В перспективі зростання парку БМП Puma до 1000 одиниць.



А у Польщі готують медваки

Польська армія на додаток до поповнення свого бронепарку, в т.ч. сучасними танками та бронетранспортерами, днями розмістила замовлення на 250 армійських автомобілів швидкої допомоги. Озвучена передумова цього кроку - покращення мобільності під час транспортування поранених на полі бою.

Читайте також Глава МЗС Німеччини попутно привіз до Києва вантажівки Unimog та пікапи Amarok

Як повідомляє defence24.pl, в заявці на таку техніку зазначено, що такі транспортні засоби будуть оснащені сучасним рятувальним обладнанням, системами стабілізації пацієнтів та рішеннями, що дозволяють швидко транспортувати поранених солдатів до медичних закладів.

Це буде багатомісна санітарна машина з ношами на шасі двовісних повнопривідних автомобілів Mercedes-Benz Unimog. Їх адаптують для медичної евакуації поранених/покалічених на всіх типах доріг та бездоріжжя в різних кліматичних та місцевих умовах, типових для Європи.

Односкатні "Унімоги" з повним приводом та коробчастою надбудовою кузова під медичні машини евакуації підійшли найкраще. Фото: Daimler Truck

Окрім медичного обладнання, усі транспортні засоби будуть радіостанції, сумісні з союзними системами зв'язку, включаючи радіостанції польського виробництва.

Читайте також Відтепер Unimog працюватимуть у селі, в полі та на фермі

Вибір на Unimog виправданий, оскільки ці машини в польській армії мають гарні відгуки. Компактні розміри, повний привід 4х4 та вантажність до 5 тонн, позначилися на нинішніх вподобаннях. Привабливості додало те, що ці машини залежно від призначення комплектуються надійними двигунами потужністю від 177 до 231 к.с.

Вартість замовлення озвучена, але…

Про кошторис цього замовлення повідомлено – 800 мільйонів злотих. Якщо користуватися наведеними даними в defence24.pl про 250 замовлених карет, то нинішня вартість контракту не з дешевих. Це приблизно 3,2 мільйона злотих (€741 200) за один автомобіль з повним комплектуванням.

Медична версія Mercedes‑Benz Unimog для служб порятунку та армійських підрозділів розрахована на екстремальні умови роботи зі збереженням комфорту та сучасного комплектування кабіни й салону надбудови. Фото: Daimler Truck

На ці витрати польський уряд погодився, оскільки нинішні виклики часу з агресивною політикою кремлівського диктатора змушують бути готовим до будь-якого розвитку подій уже на не в Україні, а не території країн Євросоюзу.