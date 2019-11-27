Все больше автопроизводителей, которые раньше и не задумывались над этим, объявляют о планах по выпуску пикапа. Подобные намерения озвучили, например, Kia и Hyundai. И хотя подобных заявлений от японского премиум-бренда не было, над этим уже задумываются независимые дизайнеры.

Пикап от Mercedes-Benz когда-то тоже казался несбыточной идеей, однако он появился на свет в 2017 году.

Хотя появление Mercedes-Benz X-класс наделало немало шума, продажи оставляют желать лучшего. Дебют Tesla Cybertruck поднял настоящее цунами в СМИ, но его популярность на рынке еще под вопросом, поскольку в продажу новинка пока не поступила. Между тем, кто-то уже мечтает о пикапе от Infiniti.

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Сама концепция пикапа предусматривает неприхотливый, недорогой утилитарный автомобиль с рамной конструкцией означает определенные сложности для тех, кто решит от нее отойти. Именно поэтому Mercedes-Benz X-класс нашел совсем немного покупателей. Тем не менее, в отдельных случаях удается довольно удачно сочетать несовместимые вещи. Авторский пикап Lexus и несколько таких же самоделок на базе Tesla доказывают, что это возможно. Так почему бы не попробовать это с Infiniti? Тем более, что японская марка известна своими тесными связями с Mercedes.

Фото: дизайнерский концепт пикапа Infiniti / Karol Próba

Дизайнер Кэрол Проба представил свое видение такого автомобиля. Свой концепт он назвал Quick-x. В нем удачно сочетается современный и перспективный дизайн Infiniti с формами пикапа. Самым интересным аспектом дизайнерского концепта является лобовое стекло, которое плавно перетекает в крышу машины. Отсутствие традиционного капота намекает на то, что силовая установка в виртуальной модели полностью электрическая.

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