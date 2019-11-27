Все більше автовиробників, які раніше й не задумувались над цим, оголошують про плани з випуску пікапа. Подібні наміри озвучили, наприклад, Kia та Hyundai. І хоча таких заяв від японського преміум-бренду не було, над цим вже замислюються незалежні дизайнери.

Пікап від Mercedes-Benz колись теж здавався нездійсненною ідеєю, однак він з’явився на світ у 2017 році.

Хоча поява Mercedes-Benz X-Клас наробила чимало галасу, продажі залишають бажати кращого. Дебют Tesla Cybertruck здійняв справжнє цунамі у ЗМІ, але його популярність на ринку ще під питанням, оскільки в продаж новинка поки не надійшла. Тим часом, хтось вже мріє про пікап від Infiniti.

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Сама концепція пікапа передбачає невибагливий, недорогий утилітарний автомобіль з рамною конструкцією, що означає певні складнощі для тих, хто вирішить від неї відійти. Саме тому Mercedes-Benz X-Клас знайшов зовсім небагато покупців. Тим не менш, в окремих випадках вдається досить вдало поєднувати несумісні речі. Авторський пікап Lexus та кілька таких же саморобок на базі Tesla доводять, що це можливо. То чому б не спробувати це з Infiniti? Тим більше, що японська марка відома своїми тісними зв’язками з Mercedes.

Фото: дизайнерський концепт пікапа Infiniti / Karol Próba

Дизайнер Керол Проба представив своє бачення такого автомобіля. Свій концепт він назвав Quick-x. У ньому вдало поєднується сучасний та перспективний дизайн Infiniti з формами пікапа. Найцікавішим аспектом дизайнерського концепта є лобове скло, що плавно перетікає в дах машини. Відсутність традиційного капоту натякає на те, що силова установка у віртуальної моделі повністю електрична.

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