Европейский Союз подтвердил запрет на новые автомобили с ДВС с 2035 года

Как отмечает Motor1, этот запрет приведет к постепенному прекращению продаж новых автомобилей с ДВС в 27 странах-членах Европейского Союза. На этой неделе Европейская комиссия - исполнительный орган ЕС, подтвердила свою приверженность цели запретить продажу новых автомобилей, которые выбрасывают CO₂.

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Планируется, что автопроизводители должны снизить выбросы на 55% к концу этого десятилетия. Однако, сообщается, что все еще может измениться, поскольку “Комиссия также ускорит работу по подготовке предполагаемого пересмотра Положения о стандартах CO₂ для легковых автомобилей и фургонов”.

Автомобильные компании получат специальные дотации, которые должны помочь достичь целей по выбросам. Целевые показатели выбросов CO₂ в Европе, установлены на 2025 год, примерно на 15% ниже предыдущих стандартов, введены в 2021 году.

Поэтому многие автопроизводители рискуют получить огромные штрафы за превышение целевых показателей выбросов. Например, в январе Volkswagen Group подсчитала, что в конце года ей придется потратить около 1,5 миллиарда евро.

Поэтому, ЕК решила отсрочить введение новых экостандартов с 2025 до 2027 года, чтобы автогиганты имели время и возможности снизить выбросы. Поправка позволяет производителям достигать своих целей путем усреднения выбросов за три года (2025–2027), а не придерживаться жестких годовых ограничений.

ЕС также планирует помочь автопроизводителям ускорить внедрение электромобилей, поддерживая производство аккумуляторов. Так называемый пакет "Battery Booster" стоимостью 1,8 миллиарда евро обеспечит прямое финансирование для увеличения европейского производства аккумуляторных элементов и компонентов. Также планируется упрощение процесса доступа к сырью.

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Что касается покупателей, ЕС обещает ввести больше стимулов и схем социального лизинга как для новых, так и для подержанных электромобилей. Автопроизводители также пытаются привлечь больше покупателей, выпуская более дешевые электромобили, например VW ID.1, Citroen e-C3 и другие.