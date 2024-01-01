Європейський Союз підтвердив заборону на нові автомобілі з ДВЗ з 2035 року

Як зазначає Motor1, ця заборона призведе до поступового припинення продажів нових автомобілів з ДВЗ у 27 країнах-членах Європейського Союзу. Цього тижня Європейська комісія — виконавчий орган ЄС, підтвердила свою відданість меті заборонити продаж нових автомобілів, які викидають CO₂.

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Планується, що автовиробники повинні знизити викиди на 55% до кінця цього десятиліття. Однак, повідомляється, що все ще може змінитися, оскільки “Комісія також прискорить роботу з підготовки передбачуваного перегляду Положення про стандарти CO₂ для легкових автомобілів і фургонів”.

Автомобільні компанії отримають спеціальні дотації, що мають допомогти досягти цілей щодо викидів. Цільові показники викидів CO₂ у Європі, встановлені на 2025 рік, приблизно на 15% нижчі за попередні стандарти, запроваджені у 2021 році.

Через це багато автовиробників ризикують отримати величезні штрафи за перевищення цільових показників викидів. Наприклад, у січні Volkswagen Group підрахувала, що наприкінці року їй доведеться витратити близько 1,5 мільярда євро.

Через це, ЄК вирішила відтермінувати запровадження нових екостандартів з 2025 до 2027 року, аби автогіганти мали час та можливості знизити викиди. Поправка дозволяє виробникам досягати своїх цілей шляхом усереднення викидів за три роки (2025–2027), а не дотримуватись жорстких річних обмежень.

ЄС також планує допомогти автовиробникам прискорити впровадження електромобілів, підтримуючи виробництво акумуляторів. Так званий пакет «Battery Booster» вартістю 1,8 мільярда євро забезпечить пряме фінансування для збільшення європейського виробництва акумуляторних елементів і компонентів. Також планується спрощення процесу доступу до сировини.

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Що стосується покупців, ЄС обіцяє запровадити більше стимулів і схем соціального лізингу як для нових, так і для вживаних електромобілів. Автовиробники також намагаються залучити більше покупців, випускаючи дешевші електромобілі, наприклад VW ID.1, Citroen e-C3 та інші.