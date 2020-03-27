Крупное автомобильное мероприятие обычно проводится в июле, однако в этом году оно отложено на неопределенный срок.

Организаторы знакового британского “Фестиваля скорости” в Гудвуде приняли решение о переносе мероприятия из-за коронавируса на более поздний срок. Обычно фестиваль принимает более 150 тысяч зрителей и в этом году должен был проходить с 9 по 12 июля. Мероприятие отложено, а новые даты проведения пока не объявлены.

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Главным событием четырехдневного автомобильного шоу Goodwood Festival of Speed является гонка по подъему на холм. В этом соревновании принимают участие автомобили всех эпох и классов: ретро, дрифт, ралли-кросс, суперкары, спортпрототипы и даже болиды Формулы 1. Для каждой категории существует свой рекорд прохождения 1,86-километровой дистанции. Так, прошлогодним чемпионом среди электрических спортпрототипов стал Volkswagen ID R, который проехал дистанцию за 39,9 секунды.

Фото: Goodwood Festival of Speed 2019 / Goodwood

Многие автопроизводители используют Фестиваль в качестве площадки для презентации своих новинок. Так, в прошлом году на GFOS дебютировал возрожденный бренд De Tomaso со своим суперкаром P72. Нынешний Фестиваль должен был отличиться презентацией горячего Volkswagen Golf R восьмого поколения.

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