Великий автомобільний захід зазвичай проводиться в липні, однак цього року він відкледений на невизначений термін.

Організатори знакового британського “Фестивалю швидкості” в Гудвуді прийняли рішення про перенесення заходу через коронавірус на більш пізній термін. Зазвичай фестиваль приймає понад 150 тисяч глядачів і цього року мав проходити з 9 по 12 липня. Захід відкладено, а нові дати проведення поки не оголошені.

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Головною подією чотириденного автомобільного шоу Goodwood Festival of Speed є гонка з підйому на пагорб. У цьому змаганні беру участь автомобілі усіх епох та класів: ретро, дріфт, ралі-крос, суперкари, спортпрототипи і навіть боліди Формули 1. Для кожної категорії існує свій рекорд проходження 1,86-кілометрової дистанції. Так, минулорічним чемпіоном серед електричних спортпрототипів став Volkswagen ID R, котрий проїхав дистанцію за 39,9 секунди.

Фото: Goodwood Festival of Speed 2019 / Goodwood

Багато автовиробників використовують Фестиваль в якості майданчика для презентації своїх новинок. Так, минулого року на GFOS дебютував відроджений бренд De Tomaso зі своїм суперкаром P72. Цьогорічний Фестиваль повинен був відзначитись презентацією гарячого Volkswagen Golf R восьмого покоління.

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