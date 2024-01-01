Fiat Doblo будут возить запчасти в поля

Для оперативного выезда по вызову бригады сервисной и ремонтной "скорой" поедут к клиентам на автомобилях итальянского и французского брендов. Об этом говорится в видеосюжете компании "Альбион".

В приобретенном пакете техники есть четыре фургона Fiat Doblo и пять внедорожников Renault Duster. Об этих автомобилях редакция Авто24 рассказывала уже не раз в лентах новостей.

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В нынешнем исполнении автомобили имеют комплектацию грузовых салонов. Там есть все необходимое для сервисного сопровождения, гарантийного ремонта и ТО тракторов Deutz и другой техники – землеобрабатывающих, посевных, кормозаготовительных машин, прицепных и навесных агрегатов Kverneland, Great Plains и ряда других брендов.

Без работы бригады сервисной службы не будут сидеть, сейчас в регионах хозяйства активно обновляют физически изношенные тракторы МТЗ, импортировать которые в Украину прекратили три года назад. Им на замену приходят тракторы европейских, китайских, турецких, индийских и других производителей.

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Немецкие тракторы Deutz-Fahr не исключение, особенно в довольно активном на спрос классе тяги 1,4, который в свое время удерживали МТЗ-82,1 и его более новые модификации. Deutz в этом и высшем классе тяги также заняли освободившуюся от Belarus нишу, активно входят в украинский рынок и требуют своевременного и качественного сервисного сопровождения.

Только в нынешнем месяце партия тракторов Agroplus F410 (85 л.с.) и Agrofarm 5125 (120 л.с.) поступили соответственно в агрофирмы Днепропетровщины и Львовщины. Новая техника уже в базе данных сервисной службы компании "Альбион".

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"Мы улучшаемся, чтобы быть еще более эффективными, более мобильными и современными для наших клиентов. Машины сервисных специалистов укомплектованы современным оборудованием и специнструментами для быстрого и качественного обслуживания техники, ведь мы знаем, как важно исключить простои агрегатов в разгар сезона", – прокомментировали очередную обновку в "Альбион".

Фото: Альбион