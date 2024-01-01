Fiat Doblo возитимуть запчастини у поля

Для оперативного виїзду за викликом бригади сервісної й ремонтної "швидкої" поїдуть до клієнтів на автомобілях італійського та французького брендів. Про це йдеться у відеосюжеті компанії "Альбіон".

В придбаному пакеті техніки є чотири фургони Fiat Doblo та п'ять позашляховиків Renault Duster. Про ці автомобілі редакція Авто24 розповідала вже не раз в стрічках новин.

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В нинішньому виконанні автомобілі мають комплектацію вантажних салонів. Там є все необхідне для сервісного супроводу, гарантійного ремонту й ТО тракторів Deutz та іншої техніки – землеобробних, посівних, кормозаготівельних машин, причіпних та навісних агрегатів Kverneland, Great Plains та ряду інших брендів.

Без роботи бригади сервісної служби не сидітимуть, нині в регіонах господарства активно оновлюють фізично зношені трактори МТЗ, імпортувати які в Україну припинили три роки тому. Їм на заміну приходять трактори європейських, китайських, турецьких, індійських та інших виробників.

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Німецькі трактори Deutz-Fahr не виняток, особливо в доволі активному на попит класі тяги 1,4, який свого часу утримували МТЗ-82,1 та його новіші модифікації. Deutz у цьому та вищому класі тяги також зайняли вивільнену від Belarus нішу, активно входять в український ринок й потребують вчасного та якісного сервісного супроводу.

Тільки в нинішньому місяці партія тракторів Agroplus F410 (85 к.с.) та Agrofarm 5125 (120 к.с.) надійшли відповідно в агрофірми Дніпропетровщини та Львівщини. Нова техніка вже в базі даних сервісної служби компанії "Альбіон".

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"Ми покращуємось, щоб бути ще ефективнішими, мобільнішими та сучаснішими для наших клієнтів. Машини сервісних спеціалістів укомплектовані сучасним обладнанням та спецінструментами для швидкого та якісного обслуговування техніки, адже ми знаємо, як важливо виключити простої агрегатів в розпал сезону", – прокоментували чергову обновку в "Альбіон".

Фото: Альбіон