Новое поколение модели получило гибридную силовую установку из V6.

Рамный внедорожник Sequoia третьего поколения предназначен заменить американским покупателям Land Cruiser, а также отхватить кусок пирога у американских и других полноразмерных SUV. Ранее, за два предыдущих поколения, Sequoia так и не удалось составить серьезную конкуренцию американским великанам.

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Chevrolet Tahoe в 2021 году был лидером продаж в США в своем классе – продано более ста тысяч машин. Компанию ему составили полсотни тысяч Chevrolet Suburban, 82 тысяч GMC Yukon, десятки тысяч Ford Expedition и Lincoln Navigator. Даже Jeep Wagoneer, вышедший в продажу в конце прошлого года, показал вдвое лучший результат, чем "Секвойя". Результаты пятнадцатилетней Toyota Sequoia второго поколения были откровенно провальными – в 2021 году было продано менее 10 тысяч машин, что обеспечило внедорожнику место на самом дне списка, рядом с Nissan Armada.

Самое важное о Toyota Sequoia 2022:

Трехрядный салон;

Люксовая комплектация Capstone Luxury Grade;

Стандартный гибридный силовой агрегат i-FORCE MAX мощностью 437 л. и 790 Нм крутящего момента;

Максимальная буксировочная способность до 4080 кг;

Производится на заводе Toyota Motor Manufacturing в штате Техас, США;

Доступный на рынке летом 2022 года.



Большой внедорожник с пятиметровым кузовом спереди выглядит так же, как новое поколение пикапа Tundra. А ходовая часть и техника унифицированы не только с пикапом, но и с Land Cruiser 300.

Sequoia в новом поколении избавился от мотора V8, который заменили гибридным агрегатом – 3,4-литровым V6 с парой турбин и электромотором, встроенным в 10-скоростную автоматическую трансмиссию. Внедорожник может двигаться исключительно на электротяге до 40 километров с максимальной скоростью до 30 км/ч. Мощность силовой установки составляет 437 л. и 790 Нм.

Фото: Toyota Sequoia и Sequoia Capstone / Toyota

Ранее полноприводная трансмиссия внедорожника имела постоянный привод всех колес и межосевой дифференциал Torsen, а теперь это классический Part-Time с передней осью и жестко подключаемым демультипликатором.

Подвеска у внедорожника нового поколения спроектирована с нуля. Впереди двухрычажная конструкция, а сзади – неразрезной мост на пружинах, как у последних Tundra Land Cruiser. Опционально будет предлагаться адаптивная подвеска или пневматическая задняя ось, с которой машина будет поддерживать дорожный просвет вне зависимости от нагрузки.

Toyota Sequoia TRD

Вместе с обычным внедорожником и топовой версией Capstone, Toyota представила спортивно-внедорожное исполнение Sequoia TRD, причем в трех форматах.

Фото: Toyota Sequoia TRD 2022 / Toyota

Пакет TRD Sport подразумевает заниженную пружинную подвеску с однотрубными амортизаторами Bilstein и 20-дюймовые колеса с дорожными шинами. Набор TRD Off-Road включает внедорожные режимы ездовой электроники Multi-Terrain Select, круиз-контроль Crawl Control, блокировку заднего дифференциала и 18-дюймовые колеса. Наконец, самая продвинутая версия TRD Pro – это увеличенный дорожный просвет, амортизаторы Fox с выносными резервуарами, внедорожные шины, дополнительная защита снизу, светодиодный прожектор в радиаторной решетке и багажник на крыше.

Богатейшее оснащение получат внедорожники в исполнении Capstone. Ее главные особенности – комбинированная кожа для обивки сидений, вставки из деревянного шпона, расширенный хромированный декор, выдвижные подножки с электроприводом, 22-дюймовые колеса и двухслойное стекло в передней двери. Комплекс электронных ассистентов Safety Sense 2.5 включен в оснащение такой версии, а для более дешевых комплектаций будет доступен за доплату.

Базовое исполнение Sequoia имеет виртуальную приборную панель (12,3 дюйма) и восьмидюймовый экран медиасистемы, который можно заменить 14-дюймовым за доплату. Дополнительно будет предлагаться 10-дюймовый проекционный дисплей на лобовое стекло и салонное зеркало со встроенным экраном изображения с камеры заднего вида. Сама мультимедийная система полностью нова, с голосовым управлением и возможностью обновляться онлайн.

Салон может иметь восемь или семь мест в зависимости от комплектации, при этом третий ряд всегда трехместный и имеет продольную регулировку сидений в диапазоне 152 мм и электроприводы для складывания.