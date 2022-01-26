Нове покоління моделі отримало гібридну силову установку з V6.

Рамний позашляховик Sequoia третього покоління призначений замінити американським покупцям Land Cruiser, а також відхопити шмат пирога в американських та інших повнорозмірних SUV. Раніше, за два попередніх покоління, Sequoia так і не вдалось скласти серйозну конкуренцію американським велетням.

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Chevrolet Tahoe у 2021 році був лідером продажів у США у своєму класі – продано понад сто тисяч машин. Компанію йому склали півсотні тисяч Chevrolet Suburban, 82 тисячі GMC Yukon, десятки тисяч Ford Expedition і Lincoln Navigator. Навіть Jeep Wagoneer, який вийшов у продаж наприкінці минулого року, показав удвічі кращий результат, ніж “Секвоя”. Результати п’ятнадцятирічної Toyota Sequoia другого покоління, були відверто провальними – у 2021 році було продано менш як 10 тисяч машин, що забезпечило позашляховику місце на самому дні списку, поруч з Nissan Armada.

Найважливіше про Toyota Sequoia 2022:

Трирядний салон;

Люксова комплектація Capstone Luxury Grade;

Стандартний гібридний силовий агрегат i-FORCE MAX потужністю 437 к.с. та 790 Нм крутного моменту;

Максимальна буксирувальна здатність до 4080 кг;

Виробляється на заводі Toyota Motor Manufacturing у штаті Техас, у США;

Доступний на ринку влітку 2022 року.

Великий позашляховик з п’ятиметровим кузовом спереду виглядає так само як нове покоління пікапа Tundra. А ходова частина і техніка уніфіковані не лише з пікапом, а й з Land Cruiser 300.

Sequoia у новому поколінні позбувся мотора V8, який замінили гібридним агрегатом – 3,4-літровим V6 з парою турбін та електромотором, вбудованим у 10-швидкісну автоматичну трансмісію. Позашляховик може рухатись виключно на електротязі до 40 кілометрів з максимальною швидкістю до 30 км/год. Потужність силової установки складає 437 к.с. та 790 Нм.

Фото: Toyota Sequoia та Sequoia Capstone / Toyota

Раніше повнопривідна трансмісія позашляховика мала постійний привід всіх коліс і міжосьовий диференціал Torsen, а тепер це класичний Part-Time з передньою віссю і демультиплікатором, що жорстко підключається.

Підвіска у позашляховика нового покоління спроєктована з нуля. Спереду двоважільна конструкція, а ззаду – нерозрізний міст на пружинах, як в останніх Tundra Land Cruiser. Опційно пропонуватиметься адаптивна підвіска або пневматична задня вісь, з якою машина буде підтримувати дорожній просвіт, незалежно від навантаження.

Toyota Sequoia TRD

Разом зі звичайним позашляховиком та топовою версією Capstone, Toyota представила спортивно-позашляхове виконання Sequoia TRD, причому в трьох форматах.

Фото: Toyota Sequoia TRD 2022 / Toyota

Пакет TRD Sport передбачає занижену пружинну підвіску з однотрубними амортизаторами Bilstein та 20-дюймові колеса з дорожніми шинами. Набір TRD Off-Road включає позашляхові режими їздової електроніки Multi-Terrain Select, круїз-контроль Crawl Control, блокування заднього диференціала та 18-дюймові колеса. Нарешті, найпросунутіша версія TRD Pro – це збільшений дорожній просвіт, амортизатори Fox з виносними резервуарами, позашляхові шини, додатковий захист знизу, а також світлодіодний прожектор у радіаторній решітці та багажник на даху.

Найбагатше оснащення матимуть позашляховики у виконанні Capstone. Її головні особливості – комбінована шкіра для оббивки сидінь, вставки з дерев'яного шпону, розширений хромований декор, висувні підніжки з електроприводом, 22-дюймові колеса та двошарове скло у передніх дверях. Комплекс електронних асистентів Safety Sense 2.5 включений в оснащення такої версії, а для дешевших комплектацій буде доступний за доплату.

Базове виконання Sequoia має віртуальну панель приладів (12,3 дюйма) та восьмидюймовий екран медіасистеми, який можна замінити 14-дюймовим за доплату. Додатково пропонуватиметься 10-дюймовий проєкційний дисплей на лобове скло та салонне дзеркало із вбудованим екраном для зображення з камери заднього виду. Сама мультимедійна система повністю нова, з голосовим управлінням і можливістю оновлюватись онлайн.

Салон може мати вісім або сім місць, залежно від комплектації, при цьому третій ряд завжди тримісний і має повздовжнє регулювання сидінь в діапазоні 152 мм та електроприводи складання.