Французская армия заказывает 7000 грузовиков на 5 миллиардов евро

Долгожданный для французской армии контракт финишировал. Он завершился заказом на приобретение 7000 вездеходных логистических грузовиков в рамках программы FTLT (Тактическая логистика флота и сухопутных войск). Но и это еще не все – возможный рост заказа до 10 000 единиц транспорта.

Об этом со ссылками на проверенные источники сообщили сразу два рейтинговых ресурса La Tribune и Le Monde. Оба издания сообщают, что окончательные предложения (BAFO) от производителей были поданы в DGA (La Direction générale de l'armement – главного директората вооружений Франции) 14 октября с.г.

Оптовая покупка вышла за рамки привычного

Официально тендерный конкурс стартовал 31 июля 2024 года. Именно тогда директорат DGA опубликовал объявление о конкурсе.

Контракт подразумевает поставку максимального количества 7000 логистических транспортных средств, включая их оборудование, эксплуатационную поддержку и технический контроль автопарка.

Заказчик потребовал, чтобы исполнитель заказа мог производить не менее тысячи грузовиков ежегодно. Фото: сайт Arquus

Кто подал заявки:

Arquus в партнерстве с Daimler Truck;

Soframe (с Iveco);

Scania;

MAN.

Условия довольно требовательны. Чтобы принять участие в этом тендере, производители или группы должны были быть способны производить не менее 1000 грузовиков в год и иметь общий оборот не менее 600 миллионов евро за последний финансовый год.

Своя рубашка ближе к телу

Вероятно, Arquus в партнерстве с Daimler Truck подал лучшее ценовое предложение и удобный для армии Франции календарный график поставок, что выбила всех его конкурентов с торгов.

Если принять во внимание, что в партнерах такой мощный игрок рынка как Daimler Truck, чья транспортная-логистическая техника лучше всего себя зарекомендовала в горниле войны в Украине, то все становится на свои места.

Впрочем, здесь стоит вспомнить, что "своя рубашка ближе к телу", потому что нынешняя Arquus – это не что иное, как бывший дивизион Renault Trucks Defense.

Наработки Renault Trucks Defense плюс разработки последнего периода выводят Arquus в лидера европейского производственного пула колесной техники. Фото: сайт Arquus

Впрочем, упомянутая выше Soframe, сотрудничающая с итальянской компанией Iveco, получила самый высокий балл с технической стороны. Ожидается, что в 2026 году Министерство обороны Франции закажет разработку и первые бронетранспортеры нового поколения.

Мотивация закупок и календарные перспективы

Этот контракт имеет целью заменить устаревшие грузовики Renault GBC 180, эксплуатируемые с 1998 года и приближающиеся к концу срока службы.

Начальную партию из 3210 грузовиков планируют поставить до 2032 года. Если все опционы будут использованы, заказ может быть увеличен до 10 000 единиц. Производственный потенциал у бренда Arquus для этого есть, как и накопленный за десятилетия опыт людей на его заводах (см. видео внизу).

Не все детали поддаются разглашению

Пока не сообщаются марки и модели законтрактованных машин, поскольку номенклатура достаточно большая как в продуктовой линейке бывшего Renault Trucks Defense, то есть Arquus, так и у Daimler Truck.

Не озвучено и того, сколько из заказанных 7000 грузовиков будут иметь бронированную защиту, сколько будут не защищены броней, а также сколько будет производиться только шасси под всевозможные застройки, в т.ч. боевого назначения.

Daimler Truck практически все свои модели Mercedes-Benz Zetros откатал на транспортно-логистических маршрутах Украины и спрос на эти машины значительно вырос. Фото: Daimler Truck

Arquus уже купается в море заказов

Обновление части военного автопарка колесной техники началось значительно раньше. Правительственное подразделение DGA уже законтрактовало и другой спецтранспорт. Замена подвижного состава из 27 000 грузовиков началась с предыдущего контракта на 376 автоцистерн.

Как догадались, заказ стоимостью более 120 миллионов евро по условиям конкурса выполняет Arquus (предположение Авто24 о "своей рубашке" имеет право на существование). Ожидается, что поставки по этому контракту продлятся до 2029 года.

Эти автоцистерны нового поколения 8x8 постепенно заменят автоцистерны CBH385, TRM 10000 ACH. Они будут соответствовать правилам перевозки опасных материалов, а также предлагать больший запас топлива и улучшенную защиту экипажа от угроз на поле боя.

Автоцистерны будут производить совместно

Arquus будет работать над этим заказом в партнерстве с Renault Trucks (производство грузовиков), Magyar (производство автоцистерн) и Desautel (специалист по кузовным работам в сфере противопожарной защиты).

Arquus уже взял в работу автоцистерны, не беспокоясь о загрузке мощностей на ближайшие три-четыре года. Фото: сайт Arquus

Производство этих автомобилей будет осуществляться на заводах Renault Trucks в Бленвиле (Кальвадос) и Бур-ан-Бресси (Эн), а также на заводе Arquus в Гаршиге (Ньевр) и Лиможе (Верхняя Вьенна).