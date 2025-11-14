Французька армія замовляє 7000 вантажівок на 5 мільярдів євро

Довгоочікуваний для французької армією контракт фінішував. Він завершився замовленням на придбання 7000 всюдихідних логістичних вантажівок в рамках програми FTLT (Тактична логістика флоту та сухопутних військ). Але й це ще не все – можливе зростання замовлення до 10 000 одиниць транспорту.

Про це з посиланнями на перевірені джерела повідомили відразу два рейтингові ресурси La Tribune та Le Monde. Обидва видання сповіщають, що остаточні пропозиції (BAFO) від виробників були подані до DGA (La Direction générale de l'armement – головного директорату озброєнь Франції) 14 жовтня ц.р.

Гуртова покупка вийшла за межі звичного

Офіційно тендерний конкурс стартував 31 липня 2024 року. Саме тоді директорат DGA опублікував оголошення про конкурс.

Контракт має на меті постачання максимальної кількості 7000 логістичних транспортних засобів, включаючи їхнє обладнання, експлуатаційну підтримку та технічний контроль автопарку.

Замовник зажадав, щоб виконавець замовлення міг виробляти не менше тисячі вантажівок щорічно. Фото: сайт Arquus

Хто подав заявки:

Arquus у партнерстві з Daimler Truck;

Soframe (з Iveco);

Scania;

MAN.

Умови доволі вимогливі. Щоб взяти участь у цьому тендері, виробники або групи повинні були бути здатні виробляти щонайменше 1000 вантажівок на рік та мати загальний обіг щонайменше 600 мільйонів євро за останній фінансовий рік.

Своя сорочка ближче до тіла

Ймовірно, Arquus у партнерстві з Daimler Truck подав найкращу цінову пропозицію та зручний для армії Франції календарний графік постачань, що вибила всіх його конкурентів з торгів.

Якщо взяти до уваги, що в партнерах такий потужний гравець ринку як Daimler Truck, чиє транспортна-логістична техніка якнайкраще себе зарекомендувала у горнилі війни в Україні, то все стає на свої місця.

Втім, тут варто згадати, що "своя сорочка ближче до тіла", бо нинішня Arquus – це не що інше, як колишній дивізіон Renault Trucks Defense.

Напрацювання Renault Trucks Defense плюс розробки останнього періоду виводять Arquus в лідера європейського виробничого пулу колісної техніки. Фото: сайт Arquus

Втім, згадана вище Soframe, що співпрацює з італійською компанією Iveco, отримала найвищий бал з технічної сторони. Очікується, що у 2026 році Міністерство оборони Франції замовить розробку та перші бронетранспортери нового покоління.

Мотивація закупок та календарні перспективи

Цей контракт має на меті замінити застарілі вантажівки Renault GBC 180, що експлуатуються з 1998 року та наближаються до кінця терміну служби.

Початкову партію з 3210 вантажівок планують поставити до 2032 року. Якщо всі опціони будуть використані, замовлення може бути збільшено до 10 000 одиниць. Виробничий потенціал у бренду Arquus для цього є, як і накопичений за десятиріччя досвід людей на його заводах (див. відео внизу).

Не всі деталі піддаються розголошенню

Поки не повідомляються марки й моделі законтрактованих машин, оскільки номенклатура досить велика як у продуктовій лінійці колишнього Renault Trucks Defense, тобто Arquus, так і у Daimler Truck.

Не озвучено й того, скільки із замовлених 7000 вантажівок матимуть броньований захист, скільки будуть не захищені бронею, а також скільки буде вироблятися лише шасі під усілякі забудови, у т.ч. бойового призначення.

Daimler Truck практично усі свої моделі Mercedes-Benz Zetros відкатав на транспортно-логістичних маршрутах України і попит на ці машини значно виріс. Фото: Daimler Truck

Arquus вже купається в морі замовлень

Оновлення частини військового автопарку колісної техніки розпочалось значно раніше. Урядовий підрозділ DGA уже законтрактував й інший спецтранспорт. Заміна рухомого складу з 27 000 вантажівок розпочалася з попереднього контракту на 376 автоцистерн.

Як здогадалися, замовлення вартістю понад 120 мільйонів євро за умовами конкурсу виконує Arquus (припущення Авто24 про "свою сорочку" має право на існування). Очікується, що постачання за цим контрактом триватиме до 2029 року.

Ці автоцистерни нового покоління 8x8 поступово замінять автоцистерни CBH385, TRM 10000 ACH. Вони відповідатимуть правилам перевезення небезпечних матеріалів, а також пропонуватимуть більший запас пального та покращений захист екіпажу від загроз на полі бою.

Автоцистерни вироблятимуть спільно

Arquus працюватиме над цим замовленням у партнерстві з Renault Trucks (виробництво вантажівок), Magyar (виробництво автоцистерн) та Desautel (спеціаліст з кузовних робіт у сфері протипожежного захисту).

Arquus уже взяв в роботу автоцистерни, не турбуючись про завантаження потужностей на найближчі три-чотири роки. Фото: сайт Arquus

Виробництво цих автомобілів здійснюватиметься на заводах Renault Trucks у Бленвілі (Кальвадос) та Бур-ан-Брессі (Ен), а також на заводі Arquus у Гаршізі (Ньєвр) та Ліможі (Верхня В'єнна).