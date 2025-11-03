Где штрафуют за занавески на лобовом стекле и свинарник в кабине

В последнее время полиция разных стран Европы обращает внимание на что-либо постороннее на лобовом стекле, под ним или возле него в салоне грузового автомобиля, потому что это считается отклонением от заводского проекта. И когда такое обнаруживается, то наступает повод наложения штрафов и запрета на дальнейшее движение.

В Австрии уже несколько лет действует запрет на использование в кабине грузовиков обычных столешниц. Под санкции попадают как местные водители фур, так и их коллеги из международных рейсов: штраф за наличие столешницы на приборной панели становится привычным и постепенно искореняется.

Водитель "поделится" штрафом с хозяином

Австрийская полиция таким образом стремится предотвратить желание водителей безосновательно увеличивать слепые зоны и ухудшать обзор из кабины. Столешница на панели обходится в 220 евро. Это в конвертации примерно 10 650 гривен.

Кстати, там интересная схема распределения штрафа. Ответственность несет в первую очередь водитель, который установил столешницы в неположенном месте или принял машину от предшественника с таким девайсом.

Кроме этого штрафуется работодатель. Его вина в том, что выпустил на линию автомобиль с внесением изменений в конструкцию. Таким образом штраф в 200 евро делится пополам – водителю и владельцу компании.

Такой столик удобен в пользовании, но через Австрию с подобным атрибутом на панели приборов лучше не ехать. Фото: из открытых источников

Флажки и вымпелы в окне стоят дорого

Норвежская инспекция дорожного движения Statens Vegvesen начала пристально присматриваться к фурам с загроможденным лобовым стеклом. Обычно водители любят вешать сверху всевозможные вымпелы, флажки, занавесочки с кутасиками. Это – противоправно.

Известное издание 40ton.net даже собрало фотоподборку самых масштабных переделок салона, где хорошо просматриваются нарушения этих требований. В основном это верхние занавески, которые иногда занимают четверть площади лобового стекла, и вымпелы.

"Ни в одной другой стране вы не встретите столько проверку приборных панелей, лобового стекла, руля и даже сидений, как в Норвегии" – отмечают эксперты.

Выведут фуру с трассы в Норвегии даже за то, что в кабине современного грузовика стоят старомодные бакелитовые рули из далеких 1960-х. Они на вид хорошие, добавляют модный ретростиль, но это уже классическое отклонение от нормативной базы производителя.

С места водителя французского грузовика, въехавшего в Свинесунд, открывается вид как из окна бронетранспортера. Фото: Норвежская администрация общественных дорог

Свинарник в салоне это что-то с чем-то

В течение года инспекторы Statens Vegvesen все это фиксировали на цифровые носители. Отдельный раздел в этих отчетах отведен захламленным кабинам. Некоторые фотографии вызывают не столько удивление, сколько отвращение от разведенной в салоне антисанитарии.

Мимо внимания норвежских инспекторов это не прошло. Если под штраф подпадают всевозможные куклы и игрушки или гаджеты и другие предметы, что могут слететь упасть на пол, заклинить педаль тормоза или газа, то беспорядок также не способствует безопасности.

Мусор, что неделями там собиралось, напоминает не салон, а придомовой контейнер для мусора, безопасности движения не способствует. Есть пример, когда из кабины литовской фуры водитель как-то выгреб несколько центнеров мусора.

Редакция не советует смотреть это фото людям с плохой психикой, потому что от такого … у толкового водителя может случиться сердечный приступ. Фото: Statens Vegvesen

Обычно такие машины выводят с трассы и заставляют убирать салон, выгружать горы мусора, проводить санитарную обработку и только потом ехать дальше.

О штрафах скажем примерно

Правда, Statens Vegvesen не указывает размер штрафов, но они, вероятно, немалые даже по тамошним размерам, не говоря уже о конвертации в украинскую гривну.

Бакелитовый руль немного не вписался в ТТХ завода-производителя и фуру вывели с трассы, заставив водителя искать оригинальный атрибут управления. Фото: Statens Vegvesen

Из открытых источников можно взять только обобщенную информацию. Так вот за вождение с заснеженным лобовым стеклом или с ограниченным обзором может быть временно изъято водительское удостоверение и наложен штраф примерно в 4 000 и даже больше норвежских крон больше, то есть 16 596 грн.