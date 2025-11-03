Де штрафують за фіранки на лобовому склі та свинарник у кабіні

Останнім часом поліція різних країн Європи звертає увагу на будь-що стороннє на лобовому склі, під ним чи біля нього в салоні вантажного автомобіля, бо це вважається відхиленням від заводського проєкту. І коли таке виявляється, то настає привід накладення штрафів та заборони на подальший рух.

У Австрії вже кілька років діє заборона на використання у кабіні вантажівок звичайних стільниць. Під санкції потрапляють як місцеві водії фур, так і їх колеги з міжнародних рейсів: штраф за наявність стільниці на приладовій панелі стає звичним і поступово викорінюється.

Водій поділиться штрафом з хазяїном

Австрійська поліція таким чином прагне запобігти спробам водіїв безпідставно збільшувати сліпі зони та погіршувати огляд з кабіни. Стільниця на панелі обходиться у 220 євро. Це у конвертації приблизно 10 650 гривень.

До речі, там цікава схема розподілу штрафу. Відповідальність несе в першу чергу водій, який встановив стільниці в недозволеному місці чи прийняв машину від попередника з таким девайсом.

Окрім цього штрафується роботодавець. Його вина в тому, що випустив на лінію автомобіль з внесенням змін у конструкцію. Таким чином штраф у 200 євро ділиться навпіл – водієві та власнику компанії.

Такий столик зручний у користуванні, але через Австрію з подібним атрибутом на панелі приладів краще не їхати. Фото: з відкритих джерел

Прапорці та вимпели у вікні коштують дорого

Норвезька інспекція дорожнього руху Statens Vegvesen розпочала пильно приглядатися до фур з захаращеним лобовим склом. Зазвичай водії люблять вішати зверху усілякі вимпели, прапорці, фіраночки з кутасиками. Це – протиправно.

Відоме видання 40ton.net навіть зібрало фотодобірку наймасштабніших перероблень салону, де добре проглядаються порушення цих вимог. Здебільшого це верхні фіранки, що подекуди займають чверть площі лобового скла, та вимпели.

"У жодній іншій країні ви не зустрінете стільки перевірку приладових панелей, лобового скла, керма і навіть сидінь, як у Норвегії" – зазначають експерти.

Виведуть фуру з траси у Норвегії навіть за те, що у кабіні сучасної вантажівки стоять старомодні бакелітові керма з далеких 1960-их. Вони на вигляд гарні, додають модну ретростилістику, але це вже є класичне відхилення від нормативної бази виробника.

З місця водія французької вантажівки, що в'їхала до Свінесунду, відкривається вигляд як з вікна бронетранспортера. Фото: Норвезька адміністрація громадських доріг

Свинарник в салоні це щось з чимось

Протягом року інспектори Statens Vegvesen все це фіксували на цифрові носії. Окремий розділ у цих звітах відведено захаращеним кабінам. Деякі світлини викликають не стільки подив, скільки огиду від розведеної в салоні антисанітарії.

Повз увагу норвезьких інспекторів це не пройшло. Якщо під штраф підпадають усілякі ляльки та іграшки чи гаджети й інше предмети, що можуть злетіти впасти на підлогу, заклинити педаль гальма чи газу, то безлад не сприяє безпеці тим паче.

Сміття, що тижнями там збиралося, нагадує не салон, а прибудинковий контейнер для сміття, безпеці руху не сприяє. Є приклад, коли з кабіни литовської фури водій якось вигріб кілька центнерів сміття.

Редакція не радить дивитися це фото людям з поганою психікою, бо від такого … у тямущого водія може стати серцевий напад. Фото: Statens Vegvesen

Зазвичай такі машини виводять з траси й змушують прибирати салон, вивантажувати гори сміття, проводити санітарну обробку і тільки потім їхати далі.

Про штрафи скажемо приблизно

Щоправда, Statens Vegvesen не вказує про розмір штрафів, але вони, ймовірно, чималі навіть за тамтешніми розмірами, не кажучи вже про конвертацію в українську гривню.

Бакелітове кермо трохи не вписалося в ТТХ заводу-виробника і фуру вивели з траси, змусивши водія шукати оригінальний атрибут керування. Фото: Statens Vegvesen

З відкритих джерел можна взяти лише узагальнену інформацію. Так от за водіння з засніженим лобовим склом або з обмеженим оглядом може бути тимчасово вилучено водійське посвідчення та накладено штрафу приблизно у 4 000 і навіть більше норвезьких крон більше, тобто 16 596 грн.