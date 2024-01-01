Где выросли страховые претензии на возмещение потерь груза с автотранспорта: инфографика

Правда, от той противоправной деятельности проблем и убытков у страховых компании уже в разы больше. Если так пойдет и дальше, то глобальный страховой рынок вскоре половину выплат будет осуществлять именно от краж грузов с автотранспорта, в том числе грузов вместе с этим транспортом.

Как сообщили эксперты TT Club в своем отчете "Претензии по краже грузов в 2024 году", в прошлом году доля покрытия убытков от краж на автотранспорте страховыми компаниями достигли рекордных 39%. Это на 1% больше, чем в позапрошлом году.

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В разрезе 39-процентной доли кражи из грузовиков составляют 26%, а остальные 13 процента приходится на кражи товаров вместе грузовиками или грузовиками с прицепами.

Приведенная статистика свидетельствует, что кража грузов является реальной угрозой бизнесу и представляет опасность мировой транспортно-логистической отрасли, особенно на этапе перевозки как по автодорогам внутреннего, так и международного сообщения. При этом воры чаще всего прибегают к обману и мошенничеству, что фигурировало в трети (33%) случаев.

За какие кражи чаще всего начисляются страховые выплаты:

электроника – 15%;

продукты питания и напитки – 12%;

металлы – 7,5%;

одежда – 7%;

транспортные средства и запчасти – 7%.

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Из перечисленного основным изменением по сравнению с позапрошлым годом стало значительное уменьшение доли краж продуктов питания и напитков. В 2023 году выплаты по страховым претензиям по этой группе держались в диапазоне 27,1%. Так что падение в этом товарном сегменте в 2,25 раза немного добавляет позитива.

Обычно преступники рассматривают кражу грузов с автомобильного транспорта как низкий риск и высокое вознаграждение. Они сейчас хорошо подготовлены и знают, когда и где лучше всего атаковать. В основном используют сложность цепи поставок, где много подрядчиков взаимодействуют через государственные и национальные границы.

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Сегодня не существует универсального решения для выявления или предупреждения краж, но на основе анализа прошлогодних преступлений на автодорогах мира и заявлений о кражах грузов в 2024 году эксперты TT Club обновили список некоторых деталей из сценариев преступников, которые должны насторожить:

бесплатные учетные записи электронной почты;

отсутствие стационарного телефона;

отсутствие веб-сайта;

прошлые коммерческие споры;

перевозки на дальние расстояния;

договоры о спотовом прокате;

двойное брокерство;

спад экономики.

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На этом основании и других приметах даже малейшего несоответствия в досье перевозчика транспортным и логистическим операторам следует для безопасности и защиты транспорта и грузов отказаться от предлагаемых услуг и прибегнуть к сделкам с проверенными компаниями.