Гигантский гусеничный трактор Case Quadtrac 715 сохранит украинские черноземы

Гигантский гусеничный трактор будет работать на полях хозяйства во Львовской области.

Ничего подобного по силовому потенциалу и габаритным размером из линейки упомянутого бренда агрофирма до сих пор в своем парке не имела. Машина рассчитана на крупные хозяйства с масштабным объемом работ.

Массивный, но не агрессивный

На сайте производителя о тракторе полной массой 34 500 кг сказано лаконично – флагман мощностью 715 л.с. с надежным двигателем объемом 16 л, достигающим пиковой мощности 778 л.с.

Усовершенствованный 16-литровый Cursor TST с технологией eVGT обеспечивает увеличение мощности на 11% и крутящего момента на 10% по сравнению с моделью 645 Quadtrac.

16-скоростная коробка и новые гусеницы

Высокий пиковый крутящий момент (3255 Нм уже при низких оборотах 1400 об/мин) обеспечивается двухступенчатой системой турбонаддува с промежуточным охлаждением.

Ходовой потенциал поддерживают на должном уровне в соответствии с поверхностью и нагрузками 16-ступенчатая трансмиссия PowerDrive собственной разработки и новые гусеницы, длина которых увеличена на 305 мм.

Изменения претерпела и гидравлика. Обычно здесь на корме стоит шесть выносных секций гидравлики, но заказчик пожелал увеличить их количество.

В дилерском центре на это среагировали и поставили восемь гидравлических секций для подключения рабочего инструментария. Также опционально стоит вал отбора мощности.

Четыре гусеницы вместо колес

Диаметр приводного колеса здесь также больше – 1008 мм, а не 910 мм, как на предыдущей модели. При этом на нем установлены не четыре, а 5 зацепов, что позволяет выдерживать более высокий крутящий момент и максимально увеличить срок службы гусеницы.

Четыре независимых гусеницы с качающейся подвеской и активным приводом равномерно распределяют вес машины с помощью четырех направляющих катков и шести опорных катков.

Процесс передачи первого в Украине трактора Case IH Quadtrac 715 AFS Connect сделали праздничным для всех поклонников бренда. Фото: traktorist.ua

Равномерное распределение усилия по всей поверхности каждой гусеницы обеспечивает минимальное давление на почву при сохранении лучшего сцепления с поверхностью и высокой тяговой мощности.

Без остановок на дозаправку

Длительную работу без остановки на долив топлива гарантируют значительно объемнее предыдущих моделей баки на 1968 литров дизеля, что на 11% больше, чем в Quadtrac 645.

Что касается рабочего места оператора, то это настоящий офис. Человека за рулем этой машины уже не стоит назвать трактористом, а скорее “оператором сложной техники”. Ведь эргономика, большое пространство, кондиционирование воздуха, кресло, аудиосистемы способствуют комфорту и минимизируют усталость на протяжении всей смены.

Приятной неожиданностью является то, что даже из смотровой зоны лобового стекла исчезли выхлопная труба и воздухозаборник. Их конструкторы спрятали за передними стойками кабинами.