Гігантський гусеничний трактор Case Quadtrac 715 збереже українські чорноземи

Гігантський гусеничний трактор працюватиме на полях господарства у Львівській області.

Нічого подібного за силовим потенціалом та габаритним розміром з лінійки згаданого бренду агрофірма до цього часу у своєму парку не мала. Машина розрахована на великі господарства з масштабним обсягом робіт.

Масивний, але не агресивний

На сайті виробника про трактор повною масою 34 500 кг сказано лаконічно – флагман потужністю 715 к.с. з надійним двигуном об'ємом 16 л, що досягає пікової потужності 778 к.с.

Вдосконалений 16-літровий Cursor TST з технологією eVGT забезпечує збільшення потужності на 11% і крутного моменту на 10% в порівнянні з моделлю 645 Quadtrac.

16-швидкісна коробка та нові гусениці

Високий піковий крутний момент (3255 Нм вже при низьких обертах 1400 об/хв) забезпечується двоступеневою системою турбонаддуву з проміжним охолодженням.

Ходовий потенціал підтримують на належному рівні відповідно до поверхні та навантажень 16-ступенева трансмісія PowerDrive власної розробки та нові гусениці, довжина яких збільшена на 305 мм.

Змін зазнала й гідравліка. Зазвичай тут на кормі стоїть шість виносних секцій гідравліки, але замовник побажав збільшити їх кількість.

В дилерському центрі на це зреагували й поставили вісім гідравлічних секцій для підключення робочого інструментарію. Також опційно стоїть вал відбору потужності.

Чотири гусениці замість коліс

Діаметр привідного колеса тут також більший – 1008 мм, а не 910 мм, як на попередній моделі. При цьому на ньому встановлено не чотири, а 5 зачепів, що дає змогу витримувати вищий крутний момент і максимально збільшити термін служби гусениці.

Чотири незалежних гусениці з хитною підвіскою та активним приводом рівномірно розподіляють вагу машини за допомогою чотирьох напрямних котків та шести опорних котків.

Процес передачі першого в Україні трактора Case IH Quadtrac 715 AFS Connect зробили святковим для всіх шанувальників бренду. Фото: traktorist.ua

Рівномірний розподіл зусилля по всій поверхні кожної гусениці забезпечує мінімальний тиск на ґрунт при збереженні найкращого зчеплення з поверхнею та найвищої тягової потужності.

Без зупинок на дозаправлення

Тривалу роботу без зупинки на доливання пального гарантують значно ширші та об'ємніші від попередніх моделей баки на 1968 літрів дизеля, що на 11% більше, ніж у Quadtrac 645.

Що стосується робочого місця оператора, то це справжній офіс. Людину за кермом цієї машини вже не варто називати трактористом, а швидше “оператором складної техніки”. Адже ергономіка, великий простір, кондиціонування повітря, крісло, аудіосистеми сприяють комфорту й мінімізують втому упродовж всієї зміни.

Приємною несподіванкою є те, що навіть з оглядової зони лобового скла зникли вихлопна труба та повітрозабірник. Їх конструктори сховали за передніми стійками кабінами.