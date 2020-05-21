Shelby SuperCars готовит более скромную версию 1750-сильного Tuatara, а тем временем нашел подходящего пилота и трек для проверки максимальной скорости основной модели.

Хвостатый гиперкар SSC Tuatara был представлен менее трех месяцев назад, после долгих девяти лет ожидания. Для создания простой версии модели американцам понадобилось совсем немного времени.

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Далеко не каждый поклонник экзотических автомобилей сможет позволить себе SSC Tuatara, ведь начальный ценник гиперкара составляет 1,6 миллиона долларов, со всеми опциями стоимость приближается к двум миллионам, а запланированный к производству объем машин – всего 100 единиц. Однако, фирма готовит более массовый продукт с доступным ценником.

Это будет “младший брат” Tuatara, с похожим дизайном и характеристиками, сообщил изданию Top Gear босс SSC North America Джерод Шелби. Подробностей об автомобиле он не раскрыл, отметив только, что автомобиль ориентирован на более массового покупателя. Сроки его выхода также не названы.

Фото: SSC Tuatara / SSC North America

Тем временем, SSC North America надеется установить новый рекорд скорости для серийных автомобилей. Сейчас официальный рекорд удерживает шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS, который еще в 2017 году показал результат в 444,6 км/час. Кроме того, существует и неофициальный рекорд: Bugatti Chiron Super Sport 300+ удалось разогнать до максимальных 490,484 км/ч, однако только в заезде в одну сторону, тогда как для рекорда фиксируется среднее значение для максимальной скорости в двух заездах. Кроме Tuatara, на титул самого быстрого автомобиля планеты претендуют Hennessey Venom F5 и новый Koenigsegg – Jesko Absolut.

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