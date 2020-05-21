Shelby SuperCars готує скромнішу версію 1750-сильної Tuatara, а тим часом знайшов підходящого пілота та трек для перевірки максимальної швидкості основної моделі.

Хвостатий гіперкар SSC Tuatara був представлений менше трьох місяців тому, після довгих дев’яти років очікування. Для створення простішої версії моделі американцям знадобилось зовсім небагато часу.

Також цікаво: Серійний Nissan за 1 мільйон доларів представлений офіційно

Далеко не кожен шанувальник екзотичних автомобілів зможе дозволити собі SSC Tuatara, адже початковий цінник гіперкара становить 1,6 мільйона доларів, з усіма опціями вартість наближається до двох мільйонів, а запланований до виробництва обсяг машин – усього 100 одиниць. Натомість, фірма готує масовіший продукт з доступнішим цінником.

Це буде “молодший брат” Tuatara, зі схожим дизайном і подібними характеристиками, повідомив виданню Top Gear бос SSC ​​North America Джерод Шелбі. Подробиць про автомобіль він не розкрив, зазначивши тільки, що автомобіль орієнтований на більш масового покупця. Терміни його виходу також не названі.

Фото: SSC Tuatara / SSC North America

Тим часом, SSC North America сподівається встановити новий рекорд швидкості для серійних автомобілів. Наразі офіційний рекорд утримує шведський гіперкар Koenigsegg Agera RS, який ще у 2017 році показав результат у 444,6 км/год. Крім того, існує й неофіційний рекорд: Bugatti Chiron Super Sport 300+ вдалось розігнати до максимальних 490,484 км/год, однак лише в заїзді в один бік, тоді як для рекорду фіксується середня значення для максимальної швидкості у двох заїздах. Крім Tuatara, на титул найшвидшого автомобіля планети претендують Hennessey Venom F5 та новий Koenigsegg – Jesko Absolut.

Дивіться також: У Харкові створили унікальний гібридний мото-кар "якого ще не знав світ"