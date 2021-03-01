Но без подсказки догадаться об этом невозможно.

Дизайнерские кроссовки GMC Hummer EV 002 Low Lunar от John Geiger посвящены электрическому “Хаммеру”, хотя намека на автомобиль в них нет.

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Только что опубликована новость о кроссовках от Lexus, а следом уже идет еще одно приятное известие для автомобилистов-модников от GMC.

Вдохновение может исходить от чего угодно, особенно для дизайнеров. Так, дизайнер Ford F-150 Raptor заявил, что его вдохновили комиксы и фильмы Iron Man, тогда как газонокосилка Mansory родилась, благодаря очень гладкому стилю кроссовок Air Jordan XI Jubilee.

Джон Гейгер, дизайнер кроссовок, как утверждается, черпал вдохновение у GMC Hummer EV, работая над своим последним творением – GMC Hummer EV 002 Low Lunar. Однако в чем именно кроссовки воплощают электрический внедорожник – совершенно не ясно.

GMC описывает Hummer EV как революционный автомобиль и электрокар и с этим пока трудно спорить, ведь машина пока не вышла в свет. Компания также характеризует кроссовки 002 Low Lunar, как революционные – и тут уже возникают сомнения.

Справедливо будет отметить, что Гейгер объяснил, в чем именно он нашел вдохновение для дизайна кроссовок. Он сказал, что экран мультимедийной системы во время запуска, демонстрирует лунный ландшафт, что и натолкнуло его на идею для дизайна.

На веб-сайте John Geiger модель кроссовок GMC Hummer EV 002 Low Lunar предлагается за 320 долларов, но заказать ее сейчас не получится, поскольку она уже распродана во всех размерах. Это обувь ограниченного тиража в любом случае, поэтому ажиотаж может быть настоящим для этой пары.

Фото: кроссовки John Geiger GMC Hummer EV 002 Low Lunar / Motor1/GMC