Та без підказки здогадатись про це неможливо.

Дизайнерські кросівки GMC Hummer EV 002 Low Lunar від John Geiger присвячені електричному “Хаммеру”, хоча жодного натяку на автомобіль в них немає.

Дивіться також: Брутальний суперджип Rezvani Tank пофарбували у ніжно-рожевий колір

Щойно опублікована новина про кросівки від Lexus, а слідом вже йде ще одна приємна звістка для автомобілістів-модників від GMC.

Натхнення може прийти з будь-чого, особливо для дизайнерів. Так, дизайнер Ford F-150 Raptor заявив, що його надихнули комікси та фільми Iron Man, тоді як газонокосарка Mansory народилася, завдяки надзвичайно гладкому стилю кросівок Air Jordan XI Jubilee.

Джон Гейгер, дизайнер кросівок, як стверджується, черпав натхнення у GMC Hummer EV, працюючи над своїм останнім творінням – GMC Hummer EV 002 Low Lunar. Однак у чому саме кросівки втілюють електричний позашляховик – абсолютно не ясно.

GMC описує Hummer EV як революційний автомобіль та електрокар і з цим поки що важко сперечатись, адже машина поки що не вийшла у світ. Компанія також характеризує кросівки 002 Low Lunar, як революційні – і тут вже виникають сумніви.

Справедливо буде відмітити, що Гейгер пояснив, у чому саме він знайшов натхнення для дизайну кросівок. Він сказав, що екран мультимедійної системи, під час запуску, демонструє місячний ландшафт, що й наштовхнуло його на ідею для дизайну.

На веб-сайті John Geiger модель кросівок GMC Hummer EV 002 Low Lunar пропонується за 320 доларів, але замовити її зараз не вийде, оскільки вона вже розпродана у всіх розмірах. Це взуття обмеженого тиражу в будь-якому випадку, тому ажіотаж може бути справжнім для цієї пари.

Фото: кросівки John Geiger GMC Hummer EV 002 Low Lunar / Motor1/GMC