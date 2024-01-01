Громада закупила тракторный парк для трех сел

Тракторы Jinma 404 мощностью 40 лошадиных сил по одному достались для каждого старостинского округа. Они будут обслуживать инфраструктуру сел и вести разноплановые хозяйственные работы. Об этом говорится в коротком сообщении на ФБ-странице общины.

Сейчас началось скашивание трав. До начала такого сезона громада за собственные средства успела еще дополнительно закупить и привезти роторные косилки с защитными фартуками, что не позволяют разбрасывать траву, а аккуратно формировать ее в валки.

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Прицепные боковые косилки имеют привод от тракторного вала отбора мощности. На покосе травы в центральном парке техника показала себя с наилучшей стороны. Следующим объектом стал стадион, который приводили в порядок перед ответственным матчем.

Полноприводную модель "Джинма 404" утвердительно можно отнести к универсальным машинам, ее поле деятельности широкое, начиная от выполнения различных сельскохозяйственных, коммунальных операций и заканчивая работами на объектах строительства.

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Для этого здесь присущая тракторной технике задняя 3-точечная навесная система с гидроподъемником. Его привод со встроенным гидроцилиндром обеспечивает отдельный шестеренчатая гидропомпа. Максимальная грузоподъемность навесного механизма достигает 650 кг.

Задний вал отбора мощности (продольный, 6 шлицев, Ø35) выдает в диапазоне 540/1000 об/мин. Здесь предусмотрена возможность одновременного подключения вала отбора мощности и буксировки.

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Дизельный двигатель KM490BT работает в паре с механической КПП (4+1)х2х2 - 12 передач вперед / 3 передачи назад. Силовой агрегат считается экономным в потреблении горючего. Номинальный расход дизеля здесь колеблется в пределах ≤238 г/кВт-ч. Однако эту величину считать постоянной не стоит, поскольку все зависит от вида операционного применения, сезона, состояния дороги, почвы и тому подобное.

Кроме покоса трав, эти машины будут использоваться на транспортных операциях для перевозки грузов, в том числе для доставки дров в дома ветеранов, инвалидов, ремонта дорог и тому подобное.

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Зимой тракторы будут чистить снег по улицам и между селами, обеспечивая проезд школьному автобусу, машинам с товарами для магазинов, каретам скорой медицинской помощи, общественному транспорту и частным автомобилям.