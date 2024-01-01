Громада закупила тракторний парк для трьох сіл

Трактори Jinma 404 потужністю 40 кінських сил по одному дісталися для кожного старостинського округу. Вони будуть обслуговувати інфраструктуру сіл та вести різнопланові господарські роботи. Про це йдеться у короткому повідомленні на ФБ-сторінці громади.

Нині розпочалося скошування трав. До початку такого сезону громада за власні кошти встигла ще додатково закупити та привезти роторні косарки з захисними фартухами, що не дозволяють розпорошувати траву по довкіллю, а акуратно формувати її у валки.

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Причіпні бокові косарки мають привід від тракторного валу відбору потужності. На викошуванні трави у центральному парку техніка показала себе з найкращого боку. Наступним об’єктом став стадіон, який доводили до ладу перед відповідальним матчем.

Повнопривідну модель "Джинма 404" ствердно можна віднести до універсальних машин, її поле діяльності широке, починаючи від виконання різних сільськогосподарських, ландшафтно-комунальних операцій і закінчуючи роботами на об’єктах будівництва.

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Для цього тут притаманна тракторній техніці задня 3-точкова навісна система з гідропідіймачем. Його привід з вбудованим гідроциліндром забезпечує окремий шестеренчаста гідропомпа. Максимальна вантажність навісного механізму сягає 650 кг.

Задній вал відбору потужності (поздовжній, 6 шліців, Ø35) видає в діапазоні 540/1000 об/хв. Тут передбачена можливість одночасного підключення валу відбору потужності та буксирування.

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Дизельний двигун KM490BT працює в парі з механічною КПП (4+1)х2х2 - 12 передач вперед / 3 передачі назад. Силовий агрегат вважаться економним у споживанні пального. Номінальна витрата дизеля тут коливається в межах ≤238 г/кВт-год. Однак цю величину вважати сталою не варто, оскільки все залежить від виду операційного застосування, сезону, стану дороги, ґрунту тощо.

Окрім викошування трав, ці машини будуть використовуватися на транспортних операціях для перевезення вантажів, у тому числі для доставлення дров в оселі ветеранів, інвалідів, ремонту доріг тощо.

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Взимку трактори будуть чистити сніг по вулицях та між селами, забезпечуючи проїзд шкільному автобусу, машинам з товарами для магазинів, каретам швидкої медичної допомоги, громадському транспорту та приватним автомобілям.