Всемирно известное немецкое тюнинговое ателье Mansory показало свое новое творение Gronos 6×6, чем открыло новую страницу в истории невероятно роскошных внедорожников.

В мире роскоши – новые стандарты

Показанный автомобиль претендует не только на статус самой роскошной модели и изысканной индивидуальности в современной линейке тюнинговых внедорожников, он уже признан техническим чудом. Это – новый стандарт в мире роскошных внедорожников.

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Показанное авто заново формулирует границы вездеходной мобильности и демонстрирует высокохудожественный уровень и творческий потенциал исполнителей. Здесь – своеобразное произведение искусства, но не сценического или изобразительного, а дизайнерского.

Конечно, угадываются черты Mercedes G63, но они все-таки теряются в созданной версии Gronos 6×6. Здесь можно отдать должное разве что мастерству авторов такого преобразования, которые творчески подошли к каждому элементу оформления внутри и снаружи.

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Десять и не более

Разработчики обещают эксклюзивные впечатления от вождения внедорожника и гарантируют, что подобного в мире больше не найдется - равных среди автомобилей нет. Конечно, кроме этих десяти, заявленных в тираж.

Правда, здесь также полный эксклюзив, поскольку каждый автомобиль индивидуальный, переоборудуется в соответствии с конкретными пожеланиями клиента. Персонализированный карбоновый дизайн делает каждую машину уникальной.

С дверью "задом наперед"

Кузов Gronos 6×6 является действительно впечатляющей индивидуальной модификацией. Одна из особенностей – интеграция задних дверей на петлях, что облегчает доступ ко второму ряду и обеспечивает высокий уровень комфорта при входе.

Изменения предполагают значительные технические корректировки. Здесь предполагается перемещение технологии открывания дверей и точное расположение дверных ручек для сохранения гармоничного внешнего вида.

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Еще одна выдающаяся особенность - расширенные полосы ступенек и крепления вокруг карбоновых деталей. Дополнительные устройства защиты от ударов и четыре вспомогательных светодиодных фонаря на крыше вместе с передней лебёдкой подчёркивают возможности "настоящего" использования по бездорожью.

И усиленный мост в придачу

Шасси Gronos 6×6 было специально разработано для максимальной мобильности на бездорожье. Элитный вездеход имеет массивно усиленный передний мост, портальную коробку передач на всех осях, а также дифференциал с блокировкой.

Благодаря специальному шасси с высокопроизводительными амортизаторами конверсия получила дополнительные 250 мм в высоту и ширину и удлинилась на 1375 мм.

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В моторной нише притаился обычный с виду V8. Однако двигатель выдает 900 л.с. и 1200 Нм крутящего момента. Повысить потенциал помогли новый турбокомпрессор, оптимизированный интеркулер, топливная помпа высокого давления и специально адаптированное программное обеспечение для двигателя и коробки передач.

В свете светодиодов

Счастливчики могут многое выбирать из широкого ассортимента кожи, цветов, узоров и дизайна из карбона.

К особенностям можно отнести обшивку потолка с более 3000 светодиодами и многочисленные детали ручной работы, которые делают автомобиль ярким примером роскоши во внедорожном сегменте.

Gronos 6×6 – это автомобиль, который поражает со всех сторон и отражает страсть Mansory к исключительным автомобилям.

Если дополнительными светодиодными фарами и лебедкой для повышения функциональности в темноте и на бездорожье никого не удивишь, то изысканные элементы внутреннего обустройства интерьера приятно удивят даже уважаемых художников и скульпторов.

Фото: Mansory