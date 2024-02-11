Всесвітньо відоме німецьке тюнінгове ательє Mansory показало свій новий витвір Gronos 6×6, чим відкрило нову сторінку в історії неймовірно розкішних позашляховиків.

У світі розкоші – нові стандарти

Показаний автомобіль претендує не тільки на статус найрозкішнішої моделі та вишуканої індивідуальності в сучасній лінійці тюнінгових позашляховиків, його вже визнано технічним дивом. Це – новий стандарт у світі розкішних позашляховиків.

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Показане авто заново формулює межі всюдихідної мобільності та демонструє високохудожній рівень і творчий потенціал виконавців. Тут – своєрідний витвір мистецтва, але не сценічного чи образотворчого, а дизайнерського.

Звісно, вгадуються риси Mercedes G63, але вони все-таки губляться у створеній версії Gronos 6×6. Тут можна віддати належне хіба що майстерності авторів такого перетворення, котрі творчо підійшло до кожного елементу оформлення всередині та зовні.

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Десять і не більше

Розробники обіцяють ексклюзивні враження від водіння позашляховика і гарантують, що подібного у світі більше не знайдеться - рівних з-поміж автомобілів немає. Звісно, окрім цих десяти, заявлених в тираж.

Щоправда, тут також повний ексклюзив, оскільки кожен автомобіль індивідуальний, переобладнується відповідно до конкретних побажань клієнта. Персоналізований карбоновий дизайн робить кожну машину унікальною.

З дверима "задом наперед"

Кузов Gronos 6×6 є дійсно вражає індивідуальною модифікацією. Одна з особливостей – інтеграція задніх дверей на петлях, що полегшує доступ до другого ряду та забезпечує найвищий рівень комфорту під час входу.

Зміни передбачають значні технічні коригування. Тут передбачається переміщення технології відкривання дверей і точне розташування дверних ручок для збереження гармонійного зовнішнього вигляду.

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Ще одна видатна особливість — розширені смуги сходинок і кріплення навколо карбонових деталей. Додаткові пристрої захисту від ударів і чотири допоміжні світлодіодні ліхтарі на даху разом із передньою лебідкою підкреслюють можливості «справжнього» використання бездоріжжям.

І посилений міст на додачу

Шасі Gronos 6×6 було спеціально розроблено для максимальної мобільності на бездоріжжі. Елітний всюдихід має масивно посилений передній міст, портальну коробку передач на всіх осях, а також диференціал з блокуванням.

Завдяки спеціальному шасі з високопродуктивними амортизаторами конверсія отримала додаткові 250 мм у висоту та ширину і подовжилася на 1375 мм.

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В моторній ніші причаївся звичайний на вигляд V8. Однак двигун видає 900 к.с. і 1200 Нм крутного моменту. Підвищити потенціал допомогли новий турбокомпресор, оптимізований інтеркулер, паливна помпа високого тиску та спеціально адаптоване програмне забезпечення для двигуна і коробки передач.

У світлі світлодіодів

Щасливчики можуть багато чого вибирати з широкого асортименту шкіри, кольорів, візерунків і дизайну з карбону.

До особливостей можна віднести обшивку стелі з понад 3000 світлодіодами та численні деталі ручної роботи, які роблять автомобіль яскравим прикладом розкоші в позашляховому сегменті.

Gronos 6×6 – це автомобіль, який вражає з усіх боків і відображає пристрасть Mansory до виняткових автомобілів.

Якщо додатковими світлодіодними фарами та лебідкою для підвищення функціональності в темряві та на бездоріжжі нікого не здивуєш, то вишукані елементи внутрішнього облаштування інтер’єру приємно вразять навіть поважних художників та скульпторів.

Фото: Mansory